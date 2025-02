Wird schwangere Siria Longo die Hosen in Erziehung anhaben?

Erst im Sommer des letzten Jahres verkündete die ehemalige Temptation Island-Verführerin Siria Longo überraschende Neuigkeiten: Im Netz stellte sie ihren Fans ihren neuen Freund Alessio vor. Nur wenige Monate später ließ sie bereits die nächste Bombe platzen: Siria ist derzeit in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Auf Instagram gewährt die Reality-TV-Darstellerin ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihre Schwangerschaftsreise und ihre Beziehung. Auch jetzt teilt die Influencerin ein Statement in ihrer Story und macht damit unmissverständlich deutlich, wie sie sich das zukünftige Familienleben vorstellt. "Mein Mann mag vielleicht größer sein, aber ich bin der Boss", stellt die Italienerin klar.

Nicht nur für die Fans kamen Sirias Baby-News überraschend. Sie selbst hatte ebenfalls nicht mit einer Schwangerschaft gerechnet, wie sie vor wenigen Monaten im Promiflash-Interview preisgab. "Die Schwangerschaft war eine Überraschung. Es kommt immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet", betonte die "Match in Paradise"-Teilnehmerin. Siria und ihr Freund, der ehemalige Schweizer Bachelorette-Teilnehmer, freuen sich nun aber umso mehr auf ihren kleinen Schatz.

Im Promiflash-Interview berichtete Siria im Dezember 2024, dass sie in der 13. Schwangerschaftswoche ist. Das Babygeschlecht gab sie damals jedoch noch nicht bekannt. Mittlerweile haben die werdenden Eltern das Geheimnis jedoch im Netz gelüftet. Auf Instagram teilte das glückliche Paar Eindrücke seiner Gender-Reveal-Party. Dort ließen sie einen Ballon platzen – und heraus fiel rosafarbenes Konfetti. Siria und Alessio dürfen sich also auf ein Mädchen freuen.

Instagram / siriapl Siria Longo im Februar 2025

Instagram / siriapl Alessio und Siria Longo im Januar 2025

