Endspurt: So groß ist der Babybauch von Siria Longo schon

Siria Longo könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Zusammen mit ihrem Partner Alessio erwartet die einstige Temptation Island-Verführerin den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ihre Fans nimmt sie regelmäßig auf ihre Schwangerschaftsreise mit – so auch jetzt. In einer aktuellen Instagram-Story postet die werdende Mama ein Spiegel-Selfie, auf dem sie ihren wachsenden Babybauch präsentiert. "Baby ist so groß wie eine Papaya. 25 + 1", schreibt Siria zu dem Schnappschuss.

Erst vor wenigen Tagen verriet die Mama in spe gegenüber ihrer Community, dass sie inzwischen im siebten Monat ihrer Schwangerschaft angekommen ist. Im exklusiven Interview mit Promiflash gab Siria noch mehr Details preis – wie unter anderem ihre Schwangerschaftsgelüste. Vor allem Butterbrezeln haben es ihr in den vergangenen Wochen angetan. Das salzige Gebäck genießt sie am liebsten mit einem Ananas-Mango-Wasser.

Mitte Dezember hatte Siria im Netz verkündet, dass Nachwuchs im Anmarsch ist. Für sie und ihren Partner ist es das erste Kind. Ihre Schwangerschaft war nicht geplant, wie sie gegenüber ihren Followern ausplauderte: "Die Schwangerschaft war eine Überraschung. Es kommt immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet." Dennoch freut sich das Paar total auf das Baby. Im Januar enthüllten die werdenden Eltern bereits das Babygeschlecht: Die werdenden Eltern dürfen sich über ein Mädchen freuen.

Instagram / siriapl Siria Longo und ihr Partner Alessio, Juli 2024

Instagram / siriapl Siria Longo mit ihrem Freund, Juni 2024

