Wird Siria Longo das Gesicht ihres Babys im Netz zeigen?

Siria Longo, bekannt aus dem Reality-TV, hat in ihrer Instagram-Story eine wichtige Entscheidung bezüglich ihrer Schwangerschaft und ihres ungeborenen Babys öffentlich gemacht. Die Influencerin, die aktuell ihr erstes Kind erwartet, stellte sich in einer Fragerunde den neugierigen Fragen ihrer Follower. Auf die Frage, ob sie das Gesicht ihres Babys in sozialen Netzwerken zeigen werde, gab Siria eine klare Antwort: "Nein, das Gesicht auf gar keinen Fall."

Siria fügte hinzu, dass es zwar durchaus möglich sei, kleine Momente oder Einblicke aus ihrem Alltag mit dem Baby zu teilen – sie werde aber bewusst darauf achten, die Privatsphäre ihres Kindes bestmöglich zu schützen. "Mir ist das alles zu gefährlich", betonte sie ihre Bedenken. Das Thema Sicherheit im Netz scheint der werdenden Mutter sehr am Herzen zu liegen. Diese Aussage kommt nicht ganz überraschend, da immer mehr Prominente sich gegen die Veröffentlichung von Fotos ihrer Kinder im Netz entscheiden. Viele Stars möchten ihre Kinder vor den teils unkontrollierten Dynamiken und potenziellen Risiken sozialer Medien schützen.

Siria überraschte nicht nur ihre Fans, sondern auch sich selbst mit der Nachricht ihrer Schwangerschaft. Vor wenigen Monaten hatte sie in einem Interview mit Promiflash offenbart, dass sie völlig spontan während der Arbeit einen Schwangerschaftstest gemacht hatte. Ganz sicher, dass dieser negativ ausfallen würde, legte sie ihn zunächst zur Seite. Doch das Ergebnis fiel positiv aus! "Nach der Mittagspause habe ich dann hineingeschaut und war total schockiert", berichtete sie. Sofort rief sie ihren Partner Alessio via FaceTime an, um ihm die Neuigkeit mitzuteilen. Die Reaktion des werdenden Vaters war überschwänglich: "Er schrie dann auf der Straße: 'Ich werde Papa!'" Mittlerweile befindet sich Siria bereits am Ende des siebten Schwangerschaftsmonats und muss nicht mehr lange warten, bis sie ihr unverhofftes Glück in den Händen halten darf.

Instagram / siriapl Siria Longo und ihr Freund Alessio, März 2025

Instagram / siriapl Siria Longo mit ihrem Freund Alessio, März 2025

