Schwangere Siria Longo ist schon im siebten Monat angekommen

Siria Longos Schwangerschaft neigt sich so langsam dem Ende zu! Zusammen mit ihrem Partner Alessio erwartet die ehemalige Temptation Island-Verführerin aktuell ihren ersten Nachwuchs – ein kleines Mädchen. In ihrer Instagram-Story teilt die Mama in spe nun einen stolzen Schnappschuss von sich und ihrem inzwischen deutlich sichtbaren Babybauch. Dazu schreibt sie: "24+0", fügt ein pinkes Herz hinzu und lässt ihre Follower wissen: "Offiziell im siebten Monat."

Doch nicht alles an ihrer Schwangerschaft verläuft problemlos. Wie Siria kurz zuvor offen mit ihren Followern geteilt hat, musste sie während einer Autofahrt eine Pause einlegen, weil ihr plötzlich übel wurde. "Unser Morgen hat schon gut angefangen... waren beim Frauenarzt für den Zuckertest (zum Glück alles gut). Dann aber: Pannenblinker an", erklärte sie humorvoll und fügte ein Kotz-Emoji hinzu. Trotz solcher Beschwerden bleibt Siria positiv und scheint die besondere Zeit zu genießen. Ihre Fans freuten sich jedenfalls über die ehrlichen Einblicke und die gute Nachricht, dass mit ihrem Baby alles in Ordnung ist.

Die Reality-Darstellerin, die vor allem durch ihre Rolle als Verführerin bei "Temptation Island" und ihre dortige Liebelei mit Nico Legat (26) bekannt geworden war, genießt mittlerweile ein erfülltes Leben abseits der TV-Welt. 2023 hatte sie noch öffentlich in der Show "Match in Paradise" nach der großen Liebe gesucht, das Glück jedoch erst nach den Dreharbeiten gefunden. Ihr Partner Alessio und sie machten ihre Beziehung im Juni 2024 offiziell. Eigentlich hatten die zwei aber noch keinen Nachwuchs geplant, verriet sie im Interview mit Promiflash: "Die Schwangerschaft war eine Überraschung. Es kommt immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet."

Instagram / siriapl Siria Longo, ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / siriapl Siria Longo und ihr Partner Alessio im Januar 2025

