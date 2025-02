So cool setzt Siria Longo ihren runden Babybauch in Szene

Siria Longo erwartet aktuell ihr erstes Baby und zählt die Wochen bis zum großen Tag fleißig mit. Wie sehr sie sich auf die Geburt ihres Sprösslings freut, teilt die TV-Bekanntheit auch immer wieder auf ihrem Instagram-Account. In ihrer aktuellen Story postet sie ein cooles Bild von sich, auf dem sie mit Stolz ihren schon recht runden Babybauch präsentiert. Dazu trägt sie ihre dunklen Locken offen und posiert in einem dunklen Top und einer megacoolen Camouflagehose. Allerdings hat sie auch noch ein kleines Update über den Nachwuchs parat. "Baby ist jetzt so groß wie eine Cantaloupe-Melone", schreibt sie entzückt in ihrer Story.

Erst vor wenigen Tagen feierte die werdende Mama außerdem einen Meilenstein: Sie hat die Hälfte der Schwangerschaft offiziell erreicht. Dazu veröffentlichte die gebürtige Italienerin zwei Fotos von sich auf dem Boden ihrer Küche. Die Bilder betitelt sie mit "halb fertig gebacken" – dazu passend posiert sie mit Backutensilien und zwei Mehlabdrücken in Form von Händen auf ihrem Bauch. "Mein Herz war noch nie voller", schwärmte die Temptation Island-Verführerin unter dem Beitrag weiter. Bisher konnte sie auch schon verraten, ob sie sich auf einen Sohn oder eine Tochter freuen darf: Siria erwartet ein kleines Mädchen!

Der Vater des Babys ist ebenfalls kein Unbekannter: Bei Sirias Partner handelt es sich um Alessio, den Gewinner von Die Bachelorette. Sie sind außerdem auch noch nicht sehr lange zusammen: Erst im Sommer des vergangenen Jahres haben sie sich zu ihrer Beziehung bekannt. Sechs Monate später traten sie auch schon mit der Schwangerschaft an die Öffentlichkeit. Dass die beiden jetzt schon eine Familie gründen, stand eigentlich nicht auf dem Plan. "Die Schwangerschaft war eine Überraschung. Es kommt immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet", gab Siria gegenüber Promiflash zu.

Instagram / siriapl Siria Longo im Februar 2025

Instagram / siriapl Siria Longo und ihr Partner Alessio, Juli 2024

