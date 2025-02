Abnehmerfolg: Twenty4tim zeigt seinen trainierten Körper

Twenty4tim (24) feiert eine krasse Transformation! Der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer hat in den vergangenen Jahren stolze 25 Kilogramm abgenommen. Auf Instagram teilt er nun ein Vorher-Nachher-Bild, das zeigt, wie sehr sich sein Körper verändert hat – besonders der trainierte Po des Webstars kommt dabei zur Geltung. Für seinen Abnehmerfolg feiern ihn nun nicht nur seine Fans, sondern auch seine Kollegen aus der Promiwelt. Evelyn Burdecki (36), HealthyMandy (30), Claudia Effenberg (59), Jolina Mennen (32) und Co. hinterlassen dem Kölner positive Kommentare unter dem Foto.

Tim verrät in seinem Post, dass das Thema Abnehmen für ihn sehr emotional belastend ist. "2022 habe ich aufgrund des Online-Hasses angefangen, meinen Körper zu vernachlässigen. Zwei- bis dreimal in der Woche stand Pizza auf der Tagesordnung. Ich habe meine Rollläden nicht mehr hochgezogen und Treffen mit Freunden vermieden oder sogar abgesagt", gibt der YouTuber zu und erklärt, dass ihn diese Phase an seine Schulzeit erinnert habe, in der er eine Essstörung hatte. Mit viel Disziplin schaffte es der Blondschopf aus der Abwärtsspirale heraus: "Es ist ein täglicher Kampf, immer noch."

Für den 24-Jährigen ist es ganz normal, Details aus seinem Privatleben mit seinen Fans zu teilen. Erst vor wenigen Wochen ließ er seine Follower auf Social Media an einem anderen Meilenstein teilhaben. Im Januar erhielt Tim die Zusage für seine erste Immobilie. "Der Umzug findet schon im Februar statt. Mein Herz pocht so sehr!", berichtete er damals unter Tränen. Besonders freute sich der Beauty-Experte darüber, dass sein neues Haus nur wenige Kilometer von seiner aktuellen Wohnung in Köln entfernt ist.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Januar 2025

