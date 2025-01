"Mein Herz pocht": Twenty4tim hat sein erstes Haus gekauft

Bei Twenty4tim (24) steht eine große Veränderung an. Der Entertainer ist seit Neuestem im Besitz seiner allerersten Immobilie. Dies berichtet der Influencer seinen Fans auf Instagram und verrät außerdem: "Der Umzug findet schon im Februar statt. Mein Herz pocht so sehr!" In dem Clip, den er zu dieser Neuigkeit postet, telefoniert der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat offenbar mit seinem Makler und ist von der Zusage sichtlich gerührt. "Das sind die besten Nachrichten aller Zeiten. [...] Ich ziehe einfach in ein Haus", freut sich Tim.

Momentan wohnt der 24-Jährige noch in einer Wohnung in Köln. Das Besondere: Seine Mutter und ihr Verlobter Sven leben ein Stockwerk über ihm. Obwohl das Paar nicht mit in den dreistöckigen Neubau ziehen wird, trennt Tim auch in Zukunft keine große Distanz von seinen Liebsten. Der Weg beträgt nur zwölf Minuten mit dem Auto, wie der Beauty-Experte im Netz verrät. Für den Ex-Flirt von Kim Virginia Hartung (29) scheint der Umzug nur Vorteile mit sich zu bringen. Seiner alten Bleibe weint er keine Träne hinterher. "Ich habe mich nie wirklich 'angekommen' gefühlt in meiner Wohnung. Dieses Zuhause-Gefühl kam nie wirklich auf", berichtet Tim seinen Followern.

Für den gebürtigen Rheinländer ist es total normal, Geschehnisse aus seinem Leben mit seinen Fans zu teilen. Auch als er kürzlich unter Atemproblemen litt und deshalb in einem Krankenhaus behandelt werden musste, begleitete er den Vorfall im Netz. Dies führte allerdings dazu, dass mehrere Dutzend Fans vor der Klinik auftauchten. "Das klingt vielleicht nach nicht so viel, aber stellt euch das mal vor, ihr kommt gerade aus der Behandlung und dann rennen 40 Menschen auf euch zu um null Uhr oder ein Uhr nachts", versuchte Tim seinen Fans klarzumachen.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige