Blackpink-Star Jennie Kim kündigt ihr erstes Solo-Album an

Jennie Kim (29), Mitglied der südkoreanischen Girlgroup Blackpink, hat ihr erstes Soloalbum angekündigt. Das Werk mit dem Titel "Ruby" soll am 7. März erscheinen und wird insgesamt 15 Tracks umfassen. Darunter befindet sich auch die Single "Mantra", die bereits im Oktober 2024 veröffentlicht wurde. Laut ihrer Agentur ODDATELIER Entertainment verspricht das Album eine beeindruckende Bandbreite an musikalischen Einflüssen. Kollaborationen mit Künstlern wie Donald Glover (41), auch bekannt als Childish Gambino, Dua Lipa (29), Kali Uchis und FKJ sollen Jennies Vielseitigkeit unterstreichen. Fans weltweit sind begeistert, denn nach dem Erfolg ihrer letzten Single gibt es große Erwartungen an das neue Werk.

"Mantra" hat bereits gezeigt, was Jennie als Solokünstlerin leisten kann. Der Song erreichte in 47 Ländern Platz eins der iTunes Charts und schaffte es sogar in die Billboard Hot 100 – und das gleich zwei Wochen in Folge. Damit schrieb sie als erste weibliche K-Pop-Solo-Künstlerin auf dem Spitzenplatz der US-iTunes-Charts Geschichte. Auch ihre kommenden Auftritte bei einem der bekanntesten Musikfestivals der Welt, dem Coachella Valley Music and Arts Festival, sorgen für Aufsehen. Am 13. und 20. April wird Jennie dort als Solokünstlerin auf der Bühne stehen und ihre neuen Songs einem internationalen Publikum präsentieren.

Schon bevor Jennie Teil von Blackpink wurde, galt sie als außergewöhnliches Talent. In Interviews sprach sie immer wieder davon, dass sie Musik als ihre persönliche Ausdrucksform nutzt. Für das Album, dessen Titel "Ruby" vermutlich auf die Kostbarkeit und den Facettenreichtum des Edelsteins anspielt, soll Jennie auch kreativ federführend gewesen sein. Ihre Zusammenarbeit mit Künstlern aus verschiedenen Genres zeigt, wie sehr sie es liebt, musikalische Grenzen zu überwinden und neue Klangwelten zu erschaffen. Mit "Ruby" möchte Jennie nicht nur ihre Fans begeistern, sondern sich als eigenständige Künstlerin im internationalen Musikgeschäft etablieren.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jennie Kim und Dua Lipa, Sängerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennie, Rosé, Lisa und Jisoo von Blackpink

Anzeige Anzeige