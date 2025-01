Jennie von Blackpink begeistert Fans mit neuem Musikvideo

Jennie Kim (29), bekannt als Sängerin der K-Pop-Band Blackpink, hat ihre Fans mit einer Überraschung begeistert: Am Freitagabend veröffentlichte Jennie ein YouTube-Video zu ihrem neuen Song "ZEN", das vermutlich einen Visualizer darstellt. Der Titel stammt von ihrem ersten Soloalbum namens "Ruby" und Fans mutmaßen, dass er dessen Intro ist. Insgesamt enthält das Album 15 Tracks und soll am 7. März weltweit erscheinen. Über Social Media kündigte Jennie außerdem eine exklusive Showreihe mit dem Titel "The Ruby Experience" an, die am 6. März in Los Angeles startet, gefolgt von Terminen in New York am 10. März und Seoul am 15. März.

Der Song "ZEN", den Jennie ohne große Ankündigung wenige Stunden nach einem Countdown veröffentlichte, sorgt direkt für Begeisterung bei ihren Fans. "Die Stimme, ihr Tanz, der Rap, das Konzept, der Song? Aura? Jennie? Dieses Musikvideo ist alles. Königin Jennie ist zurück, die uns niemals enttäuscht!", heißt es zum Beispiel in der Kommentarspalte des Videos. Schon nach wenigen Stunden schoss Jennies Lied in die Top 10 der Musikcharts auf YouTube. Zum aktuellen Zeitpunkt wurde der Clip knapp neun Millionen Mal gestreamt und hat über 1,3 Millionen Likes.

Jennie ist nicht nur als vielfach gefeierte Künstlerin bekannt, sondern zeigt mit ihrem Soloalbum eine facettenreichere Seite von sich. Seit ihrem Debüt mit Blackpink hat sie sich als feste Größe in der K-Pop-Welt etabliert. Ihre Solomusik zeigt wiederum eine deutlich persönlichere Note. Fans loben Jennie seit Langem für ihre authentische Art, persönliche Erlebnisse und Gefühle in ihrer Kunst zu verarbeiten. Mit "Ruby" und insbesondere "ZEN" dürfte sie dieses Talent weiter unter Beweis stellen und ihre Rolle als Solokünstlerin weltweit festigen.

Instagram / jennierubyjane Jennie Kim, Blackpink-Sängerin

Getty Images Rosé, Jennie, Jisoo und Lisa von Blackpink, August 2024

