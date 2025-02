Der heiße Stuhl sorgt bei "Make Love, Fake Love" für Ärger

In der achten Folge von Make Love, Fake Love darf Single-Lady Karina Wagner (28) sich fünf der Kandidaten heraussuchen, um sie mal richtig auf Herz und Nieren zu testen. Dabei geht es vor allem darum, noch ungeklärte Fragen zu beantworten, damit sie sich in ihrer Partnerwahl sicherer sein kann und nicht aus Versehen einen schon vergebenen Herren wählt. Karina entscheidet sich für Cansin, Oliver, Pit, Felix und Cengiz. Letzteren wählt sie nur, weil sie ihn noch nicht gut genug kennt – bei den anderen ist sie sich unsicher, ob diese sie vielleicht die ganze Zeit an der Nase herumgeführt haben. Die Männer schlagen sich relativ gut, nur Cansin und Pit schließen die Fragerunde als Wackelkandidaten ab.

Doch damit noch nicht alles – Karina darf sich einen weiteren Kandidaten aussuchen, der in den Hot Seat muss und von ihr gegrillt werden darf. Die Beauty entscheidet sich für Kevin – denn mit ihm hat sie noch ein Hühnchen zu rupfen. In einer vergangenen Folge hat Kevin Karinas Lady-Lounge als "Laufhaus" bezeichnet und verächtlich gemeint: "Sind wir hier ein All-You-Can-Eat-Buffet oder was?" In der aktuellen Folge sind Karina diese Kommentare zu Ohren gekommen. Als Kevin auf dem heißen Stuhl sitzt, spricht sie ihn direkt darauf an. Dieser schiebt die Schuld von sich. "Die anderen haben es befürwortet, ich will jetzt nicht sagen, wer. Aber haben auch noch andere Sachen hinzugefügt", erwidert er stur. Karina ist schwer verletzt und fühlt sich hintergangen – seine Erklärungsversuche kommen nicht an sie heran.

Später reden Karina und Kevin unter vier Augen erneut über das Thema. Richtige Einsicht zeigt er allerdings nicht. Stattdessen schiebt er die Schuld auf einen anderen der Männer. "Es ist echt nicht schön und ich entschuldige mich. Aber es bin echt nicht nur ich", fängt er an und fügt dann hinzu: "Es ist zu 100 Prozent Olli." Laut Kevin soll der Boxsportler seine Kommentare befürwortet haben und angeblich "Was ist das denn für eine Frau?" über Karina gehetzt haben. Das Problem: Olli hat nichts dergleichen gesagt, doch das weiß Karina natürlich nicht. Im Einzelinterview erklärt Kevin: "Ich werde das einfach raushauen, weil ich sehe ja, dass einige ein falsches Spiel spielen und irgendwas dazumischen und die Dinge anders darstellen." Karina glaubt ihm nicht wirklich, lässt sich dennoch von Kevin in den Arm nehmen. Das Thema scheint sie auf jeden Fall noch weiter zu beschäftigen, doch welche Folgen es für Kevin oder auch Olli haben wird, bleibt bis zur nächsten Folge ein Geheimnis.

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Kevin

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Oliver

