Karina erfährt von "Make Love, Fake Love"-Kevins Lästerei

Karina Wagner (28) hatte es zuletzt nicht leicht: Nachdem sie in den vergangenen Make Love, Fake Love-Folgen mehreren Männern nähergekommen war, lästerten die Kandidaten heftig über sie ab. Allen voran Kevin, der Karinas Zimmer unter anderem mit einem "Laufhaus" verglich. In der achten Folge fassen sich Paul und Olli nun ein Herz und klären die Single-Lady über die Beleidigungen auf. "Da sind so Sachen gefallen wie: 'Sind wir hier im Laufhaus oder was? Ist das hier ein All You Can Eat Buffet?' Ich habe den Jungen noch verteidigt, aber der verarscht uns nach Strich und Faden", wettert Paul. Auf Karinas verblüffte Nachfrage, um welchen Mann es denn überhaupt geht, antwortet er schlicht: "Kevin!" Auf die Enthüllung reagiert Karina schockiert: "Das ist wie ein Schlag ins Gesicht!" Im Interview fehlen ihr die Worte: "Kevin, mit dem ich irgendwie auch schon ein bisschen weiter bin. Ich weiß nicht, das ist... Warum?"

Als Kevin Wind davon bekommt, dass sein Name in dem Gespräch gefallen ist, stößt er zu der Gruppe dazu. Daraufhin hauen Olli und Paul ab, um die beiden alleine zu lassen. Klärungsbedarf hat Karina aber wohl erst mal nicht: Sie sagt keinen Ton und straft Kevin mit Schweigen. Als er fragt, ob sie reden will, schüttelt sie lediglich verletzt den Kopf, und als er wissen will, ob er gehen soll, nickt sie zustimmend und schickt ihn damit weg. Als Kevins Freundin Paula die Bilder in der Vergebenen-Villa zu sehen bekommt, möchte sie nicht wahrhaben, dass ihr Partner so über eine Frau gesprochen hat. "Mein Freund hat 'Laufhaus' gesagt?", fragt sie zweifelnd und versucht, die Beleidigungen dann als cooles Getue unter Männern abzutun.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass die "Make Love, Fake Love"-Männer durch schockierende Aussagen negativ auffallen. So hatte sich auch Maurice in den vergangenen Folgen recht fragwürdig über Karina geäußert. "Langsam geht's in die Eier. Russinnen – bei mir immer ganz schlimm. Also, Russinnen sind immer versaut ohne Ende. Einfach geiler Sex. Ich glaube, [Karina] hat es faustdick hinter den Ohren." Zudem schwärmte er nach einem Kuss mit der Beauty: "Da habe ich wie ein wilder Streuner markiert, genau so sieht's aus." Bei Smilla, seiner Freundin in der Partnervilla, kamen die Aussagen überhaupt nicht gut an.

RTL Kevin und Karina bei "Make Love, Fake Love" 2025

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Maurice

