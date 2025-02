Mit ihm will "Let's Dance"-Star Simone Thomalla nicht tanzen

Simone Thomalla (59) sorgte bereits vor ihrem Let's Dance-Debüt für Gesprächsstoff. In der Eröffnungsshow am kommenden Freitagabend werden die Tanzpaare der aktuellen Staffel bekannt gegeben. Doch die Schauspielerin verriet schon jetzt, mit wem sie lieber nicht das Parkett teilen möchte. Ausgerechnet Massimo Sinató (44), einer der beliebtesten Profis der Show, ist für Simone keine Wunschwahl. "Ich kenne nur Massimo persönlich. Aber das wäre zu eng mit Sophia, weil sie ja mit ihm getanzt hat", erklärte sie gegenüber Closer.

Die Aussage der TV-Bekanntheit bezieht sich auf ihre Tochter Sophia Thomalla (35), die im Jahr 2010 an der RTL-Show teilnahm. Sophia hatte damals zusammen mit Massimo das Finale gewonnen und war zur Siegerin der Staffel gekürt worden. Simone befürchtet nun, dass Vergleiche zwischen ihr und ihrer Tochter gezogen werden könnten: "Das finde ich so ein bisschen langweilig." Trotz ihrer klaren Präferenz betont die Darstellerin, dass sie sich auf die Show freut. "Aber ich finde alle toll, freue mich auf alle und es wird sicher eine fantastische Zeit", fügte sie hinzu.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Simone im Gespräch mit der Bunten verraten, dass sie sich vollkommen ohne Stress auf die Show vorbereite. "Ich lebe jetzt noch ganz in Frieden mein Leben, und in drei Wochen geht's dann los", sagte sie damals mit einem Lächeln. Von heimlichem Training hielt die Fernsehpersönlichkeit nichts – sie erklärte, dass sie sich nicht verrückt machen wolle: "Ich lasse alles auf mich zukommen." Trotz der Gelassenheit war klar, dass Simone ehrgeizig an die Sache herangeht. "Man geht ja nicht dahin, um zu verlieren", betonte sie.

Sophia Thomalla und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2010

Getty Images Simone Thomalla, Schauspielerin

