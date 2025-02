So süß zeichneten Prinzessin Kates Kinder ihr Porträt

Die britische Königsfamilie sorgt erneut für Gesprächsstoff, denn Prinz Louis (6) hat jetzt mit einer zuckersüßen Geste die Herzen der Royal-Fans erobert. Der sechsjährige Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) hat ein Porträt seiner Mutter gezeichnet, das vor Detailgenauigkeit nur so strotzt. Besonders auffällig: Louis hat sogar das Muttermal seiner Mutter oberhalb der Lippe in sein Kunstwerk eingefügt. Dieses kleine Detail, so berichtet die Zeitung Mirror, zeigt, wie sehr der kleine Prinz seine Mutter verehrt.

Die Kunstwerke der Kinder wurden im Rahmen einer Aktion geteilt, die andere Familien dazu ermutigen soll, gemeinsam kreativ zu werden. "Porträts mit Kindern zu zeichnen, kann einen besonderen Moment der Verbundenheit schaffen", erklärte der Palast auf Instagram. "Dabei wird gleichzeitig die Kreativität gefördert – und vor allem macht es jede Menge Spaß!" Unter dem Beitrag werden neben Louis' Zeichnung auch die Werke von Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (9) besonders gelobt. Ein Nutzer schwärmt: "George ist so talentiert! Ich liebe seine Zeichnung!"

Die enge Verbindung zwischen Louis und seiner Mutter Kate ist für Beobachter kaum überraschend. Kate, die seit Jahren als engagierte Verfechterin der kindlichen Entwicklung gilt, hat ihre Chemotherapie laut Kurier.at mittlerweile abgeschlossen und tritt wieder verstärkt öffentlich auf. Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen im vergangenen Jahr bleibt sie eine starke Präsenz in der Familie. Sie setzt alles daran, ihre drei Kinder kreativ und liebevoll zu fördern.

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Kate, britische Royals

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

