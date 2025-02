Mike Cees hat den Kontakt zu seiner Ex Delia abgebrochen

Mike Cees und seine Ex Delia Grösch haben sich vergangenen Herbst getrennt. Und obwohl der Reality-TV-Star vor Kurzem erst ausplauderte, dass er und die Projektmanagerin nach der Trennung kurzzeitig wieder zueinanderfanden, verrät er nun, dass zwischen ihm und seiner Ex Eiszeit herrschen würde. "Ich habe den Kontakt abgebrochen. Mehr sage ich dazu nicht", erklärt der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat in einer Instagram-Story.

Der DJ scheint sein Leben gerade wieder neu zu ordnen. Vor wenigen Tagen öffnete er sich ebenfalls im Netz und betonte, mit seinem alten Partyleben abschließen zu wollen. "Ich habe jeden Tag gelebt, als wäre es mein letzter", gab er zu. Die Auswirkungen dieses Lifestyles seien jedoch gravierend gewesen: Angstzustände, Depressionen und dunkle Gedanken hätten ihn immer weiter nach unten gezogen. Jetzt wolle Mike einen kompletten Neustart wagen.

In den vergangenen Jahren ging Mike privat durch so manche Krise: Nach einer Affäre mit Arielle Rippegather (34) scheiterte 2023 seine Ehe mit der Schauspielerin Michelle Monballijn. Im Juni vergangenen Jahres machte er dann seine neue Beziehung zu Delia, der Ex-Freundin von Chris Töpperwien (50), bekannt. Doch auch diese Beziehung scheiterte. Nach nur wenigen gemeinsamen Monaten trennte sich Delia im Oktober von dem Münchner und erhob gegenüber Bild schwere Vorwürfe: "Ich glaube, dass er von Frau zu Frau hüpft, solange sie ihm einen vollen Kühlschrank und Zigaretten bietet. Er schnorrt sich bei den Frauen durch. Wenn die Frau den Geldhahn zudreht, ist Mike weg."

Mike Cees im Januar 2025

Mike Cees und seine Freundin Delia Grösch

