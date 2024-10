"In Hölle schmoren": Delia Grösch trennt sich von Mike Cees

Die negativen Schlagzeilen um Mike Cees reißen einfach nicht ab. Vor wenigen Tagen wurde der Realitystar verhaftet. Kurz darauf deutete seine Partnerin Delia eine Liebeskrise an und erklärte, dass er anderen Frauen anzügliche Fotos geschickt haben soll. Jetzt zieht sie offenbar endgültig einen Schlussstrich. "Ich habe ich jetzt offiziell von Mike getrennt, weil viele Frauen auf mich zugekommen sind, mit denen er in den letzten Monaten geschrieben hat", erklärt sie gegenüber Bild und ergänzt: "Er wollte sich mit denen treffen, schickte ungefragt Penis-Bilder. Ich weiß von einer dieser Personen auch, dass sie Anzeige wegen sexueller Belästigung gestellt hat."

Zudem habe Delia mittlerweile eine Vermutung, aus welchem Grund Mike wirklich mit ihr zusammen gewesen sei. "Ich glaube, dass er von Frau zu Frau hüpft, solange sie ihm einen vollen Kühlschrank und Zigaretten bietet. Er schnorrt sich bei den Frauen durch. Wenn die Frau den Geldhahn zudreht, ist Mike weg." Eigentlich habe Delia ihrem Verflossenen die Kaution stellen wollen – mittlerweile sieht die Sache aber schon wieder ganz anders aus. "Ich habe zweimal im Gefängnis mit ihm telefoniert. Beim ersten Mal wollte ich ihm noch das Geld besorgen", gibt sie zu und stellt klar: "Dann habe ich die Wahrheit erfahren und ihm gesagt, dass Schluss ist. Er kann die 80 Tage absitzen und in der Hölle schmoren."

Das ist nicht das erste Mal, dass es in der jungen Liebe von Mike und Delia kriselt – ob sie ihre Streitereien auch dieses Mal wieder beilegen können, bleibt allerdings fraglich. Zumindest von Angesicht zu Angesicht ist das erst mal nicht so leicht möglich: Mike sitzt derzeit nämlich eine Haftstrafe ab. Nach einem Betrugsprozess hatte er die ihm aufgebrummte Geldstrafe nicht bezahlt, weshalb er vor wenigen Tagen in München verhaftet wurde. "Er ist zuerst aufs Polizeirevier gebracht worden, anschließend ins Gefängnis", bestätigte seine Managerin wenig später gegenüber Berliner Kurier.

Instagram / mikecees_official Delia Grösch und Mike Cees

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Kandidat

