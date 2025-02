Nach Scheidung: Jennifer Lopez kämpft bei Konzert mit Tränen

Jennifer Lopez (55) hat bei einem Konzert in Abu Dhabi am Donnerstagabend mit den Tränen gekämpft. Die Sängerin, die vor ausverkaufter Kulisse auftrat, nahm sich einen Moment, um ihrem Publikum zu danken und zeigte sich sichtlich gerührt von dessen Applaus. "Jetzt fühlt ihr mich richtig", sagte die 55-Jährige, die in einem funkelnden braunen Jumpsuit auf der Bühne stand. Der emotionale Auftritt ereignete sich nur wenige Tage, nachdem sie und Ben Affleck (52) offiziell ihre Scheidung abgeschlossen hatten, wie das Portal TMZ berichtete.

Die Trennung von Ben Affleck wurde am 6. Januar rechtskräftig, knapp zwei Jahre nach ihrer Hochzeit. Jennifer hatte die Scheidung im August 2024, an ihrem zweiten Hochzeitstag, eingereicht. Das Paar, das sich nach einer ersten Beziehung in den frühen 2000er-Jahren wiedergefunden und 2022 geheiratet hatte, entschied sich einvernehmlich zur Auflösung der Ehe. Beide behalten die Vermögenswerte, die sie während dieser Zeit durch eigene Projekte erworben haben. Über den Verkauf ihrer gemeinsamen Villa in Beverly Hills, die seit Monaten auf dem Immobilienmarkt gelistet ist, gibt es bisher keine weiteren Informationen.

Für Jennifer ist die Scheidung ein Neuanfang – auch in Bezug auf ihren Namen, denn die Sängerin will künftig ihren Nachnamen "Affleck" ablegen. Privat und beruflich blickt sie mit Optimismus in die Zukunft. "Es wird ein großes Jahr für sie", verriet eine mit ihr vertraute Quelle gegenüber Page Six. Jennifer, die für ihre beeindruckende Karriere sowohl als Sängerin als auch Schauspielerin bekannt ist, hat in der Vergangenheit immer wieder ihre Stärke bewiesen, wenn es darum ging, Rückschläge zu verkraften. Fans wissen: Die zweifache Mutter wird sich sicher auch diesmal mit viel Energie und Charme zurück ins Leben stürzen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

Getty Images Jennifer Lopez, März 2022

