Jennifer Lopez erstrahlt nach Scheidung von Ben Affleck

Jennifer Lopez (55) scheint einen neuen Abschnitt in ihrem Leben zu beginnen, nachdem sie ihre Scheidung von Ben Affleck (52) Anfang Januar abgeschlossen hat. Die Sängerin und Schauspielerin fühle sich laut eines Vertrauten aus ihrem Umfeld wieder "wie sie selbst". Freunde des Popstars sagen: "Sie stellt sicher, dass sie glücklich ist und dass sie eine gute Mutter ist", berichteten sie Us Weekly. Obwohl die Trennung von Ben – mit dem sie seit 2022 verheiratet gewesen war – sicherlich emotional aufgewühlt hat, scheint Jennifer Freude daran zu finden, sich neu zu orientieren und ihr Leben nach vorne zu bringen.

Ein großer Fokus liegt derzeit auf ihrer Karriere, die Jennifer dabei hilft, sich abzulenken und neue Energie zu schöpfen. Im Januar feierte sie bei den Sundance Film Festival die Premiere ihres neuesten Projekts, "Kiss of the Spider Woman", einer Filmadaption des Broadway-Musicals. In einem emotionalen Moment gab Jennifer dort preis, dass dies einer ihrer größten Träume gewesen sei und sie sich von der ikonischen Musical-Welt schon seit ihrer Kindheit inspiriert fühle. "Das war immer mein Ziel", so Jennifer auf der Bühne. Die Performance wurde mit Standing Ovations belohnt und Beobachter sind sich einig, dass dies eine ihrer bisher besten Leistungen ist – möglicherweise sogar oscarwürdig. Laut eines engen Freunds wähle Jennifer ihre Rollen derzeit mit Bedacht aus und setzt auf Qualität statt Quantität.

Die Sängerin und Schauspielerin scheint sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen und lässt die Liebe momentan hinten anstehen. Laut einer Quelle, so Us Weekly, könne sie sich noch nicht vorstellen, bald wieder romantisch involviert zu sein, auch wenn Jennifer weiter an die Liebe glaube und eine hoffnungslose Romantikerin sei. Stattdessen nutze sie die Single-Phase, um ihre Energie auf persönliches Wachstum und ihre Kinder Emme (16) und Max (16) zu richten. Zwischen Jennifer und Ben soll es während und nach der Trennung weitgehend harmonisch geblieben sein, was einen reibungslosen Abschluss ermöglichte. Freunde beschreiben Jennifer aktuell als glücklich und selbstbewusst – Eigenschaften, die sie schon immer zu einer starken Persönlichkeit gemacht haben.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin und Schauspielerin

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

