Roland Kaiser trainiert jeden Abend im Fitnesskeller

Roland Kaiser (72) gewährte in einem Interview mit der Gala einen ungewöhnlich privaten Einblick. Der Schlagersänger, der seit Jahrzehnten als feste Größe in der Musikszene bekannt ist, verriet unter anderem Details aus seinem Alltag mit Ehefrau Silvia. Dazu gehört auch eine abendliche Fitnessroutine: Roland trainiert nach eigenen Angaben jeden Abend in seinem Fitnesskeller, um leistungsfähig zu bleiben. "Das macht mich zufrieden und fit. Das brauche ich auch in meinem Leben", so der Musiker. Außerdem genießen die beiden regelmäßig gemeinsame Auszeiten auf Sylt, wo sich der 72-Jährige vom Tour-Trubel erholt.

Im Gespräch redete er nicht nur über die Bedeutung von Bewegung und Entspannung, sondern betonte auch die Wichtigkeit der Reflexion, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Sein neues Album "Marathon", das diesen Monat erschienen ist, enthält persönliche Songs, darunter "Was aus euch wird", der seinen Kindern gewidmet ist. Besonders eine Zeile stach für ihn heraus: "'Es war mir immer klar, dass etwas aus euch wird', hat mich besonders berührt. Ich habe großes Vertrauen in meine Kinder und die junge Generation." Auch bei Rolands Kindern hat die Zeile großen Anklang gefunden: "Sie fanden diese Aussage sehr gut."

Privat bleibt Roland trotz seines Erfolgs und eines beachtlichen Vermögens bescheiden. Der Sänger, der auf zahlreiche Hits und Auszeichnungen in seiner jahrzehntelangen Karriere zurückblicken kann, verriet, dass er nach Konzerten schnell wieder in den Alltag findet. "Ich bin niemand, der sich für so wichtig nimmt. Ich stehe sowieso nicht gerne im Mittelpunkt. Diese Zeit von zweieinhalb Stunden bei einem Konzert auf der Bühne halte ich aus, weil das berufsbedingt ist. Danach möchte ich gerne wieder einer von vielen sein", erklärt er. Besonders seine Familie helfe ihm dabei, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Dieser enge Familienzusammenhalt und seine Bescheidenheit scheinen das Geheimnis hinter dem "Marathon" zu sein, den Roland noch lange fortsetzen will.

Getty Images Roland Kaiser und seine Tochter Annalena Keiler, Dezember 2023

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia

