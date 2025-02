So groß ist das Vermögen von Schlagerstar Roland Kaiser

Der gefeierte Schlagerstar Roland Kaiser (72) ist seit den 70er-Jahren aus der deutschen Musiklandschaft nicht wegzudenken. Mit Mega-Hits wie "Santa Maria", "Joana" und "Ich glaub', es geht schon wieder los" hat sich der Musiker in die Herzen von Millionen Fans gesungen. Dabei ist er nicht nur als Sänger aktiv: Roland hat auch für Stars wie Bernhard Brink (72), Peter Maffay (75) und Maite Kelly (45) Songs komponiert und sogar eine Kinderbuchreihe namens "Die Giblinge" veröffentlicht. Durch seinen jahrzehntelangen Erfolg konnte sich der Schlagerstar dabei ein beeindruckendes Vermögen aufbauen.

Wie das Vermögenmagazin berichtet, beträgt das geschätzte Vermögen des Sängers rund 50 Millionen Euro. Doch trotz seines beachtlichen finanziellen Polsters denkt Roland nicht ans Aufhören. Es sei nicht der Reichtum, der ihn antreibe, vielmehr mache ihm die Musik und der Kontakt zu seinem Publikum auch nach Jahrzehnten noch immer große Freude. In einem Interview mit ntv verriet er: "Solange ich gesund bin und die Menschen in meine Konzerte kommen, denke ich nicht ans Aufhören." Seine Fans können sich also weiterhin auf seine energiegeladenen Auftritte und neue musikalische Projekte freuen.

Privat ist Roland ein echter Familienmensch. Er lebt seit vielen Jahren mit seiner Ehefrau Silvia glücklich zusammen. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, außerdem hat der Sänger aus seiner ersten Ehe einen Sohn. 2010 machte Roland Schlagzeilen, als er sich sogar während einer schweren Erkrankung, die eine Lungentransplantation erforderte, nicht von der Musik abhalten ließ. Er kämpfte sich zurück, um seinen Fans weiterhin Freude zu bringen. Dieses Durchhaltevermögen und seine Leidenschaft für das Leben und die Bühne machen ihn zu einem der beliebtesten Stars im deutschsprachigen Raum.

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia Keiler, 2025

Anzeige Anzeige