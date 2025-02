Sandra Sicora und Tobi Pietrek erneut beim Turteln erwischt

Seit mehreren Wochen halten sich Liebesgerüchte um die Realitystars Sandra Sicora (32) und Tobias Pietrek hartnäckig. Immer wieder zeigen sich die Are You The One?-Bekanntheit und der ehemalige Love Island-Kandidat auffällig innig zusammen. Auch nun werden die beiden wieder beim Turteln gesehen. Ein Instagram-Video des Reality-Darstellers Chris Broy (35) zeigt die beiden, wie sie eng aneinandergekuschelt an einem Tisch sitzen. Selbst Chris findet Sandra und Tobias' Verhalten offenbar auffällig, denn in dem Clip fordert er immer wieder Promiflash auf, über das Geturtel der beiden zu berichten.

Als Sandra merkt, dass sie von Chris gefilmt wird, streckt sie ihrem Reality-TV-Kollegen demonstrativ den Stinkefinger entgegen. Bereits in der Vergangenheit betonte die 32-Jährige mehrfach, dass an den Gerüchten um sie und Tobi nichts dran ist. "Nein, ich bin der Beweis, dass man auch ohne Freund glücklich sein kann", stellte sie auf Instagram klar und versuchte damit Zweifel an ihrem Beziehungsstatus aus dem Weg zu räumen.

Bei den Fans treffen Sandras Erklärungen jedoch auf taube Ohren. Viele Follower würden sich über eine Liebe zwischen der Kölnerin und dem Kraftfahrer sehr freuen. "Wieso seid ihr eigentlich kein Paar?", fragten sich viele Instagram-User unter Sandra und Tobis letztem gemeinsamen Beitrag. Dass sie gut zusammenpassen, können sie nun in der neuen #CoupleChallenge-Staffel beweisen, denn da treten sie gemeinsam als Duo an.

Chris Broy im Februar 2024

Sandra Sicora und Tobias Pietrek, Juli 2024

