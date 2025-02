Shah Rukh Khan verrät neue Details zu nächstem Film "King"

Shah Rukh Khan (59), einer der größten Stars Bollywoods, hat bei einem kürzlichen Event in Dubai mit einigen spannenden Details über seinen kommenden Film "King" das Publikum begeistert. Er ließ einiges durchblicken, blieb dabei aber geheimnisvoll. Der Regisseur des Films, Sidharth Anand, der zuvor "Pathaan" inszenierte, sei streng und habe dem "King of Bollywood" verboten, zu viel zu verraten. Wie Hindustan Times berichtet, versprach Shah Rukh jedoch mit einem Augenzwinkern Folgendes: "Ich kann euch versichern, dass ['King'] euch unterhalten wird. Ihr werdet Spaß haben. Ich habe schon viele Filmtitel verwendet und jetzt sind uns die Namen ausgegangen. Es ist nun Shah Rukh Khan als Shah Rukh Khan in 'King'. Das war also eine kleine Angeberei."

Während des Events nahm sich der Schauspieler außerdem Zeit, um über vergangene Projekte zu sprechen. Als der Moderator ihn fragte, welchen Namen sein Charakter in dem Film "Billu" trug, wandte Shah Rukh sich humorvoll ans Publikum, bevor er die Antwort verriet: "Sahir Khan". Höhepunkt war zudem Shah Rukhs berühmte "Signature-Pose", die er stolz auf der Bühne zeigte. Neben solchen Momenten nutzte der Gatte von Gauri Khan die Bühne auch, um eine wichtige Botschaft an die Männer im Publikum zu richten: "Zeigt allen Frauen immense Achtung, hört ihnen zu und versucht, sie zu verstehen."

Wie unter anderem Bollywood Hungama berichtete, wird neben dem erfahrenen Profi auch seine Tochter Suhana Khan (24) eine der Hauptrollen in "King" übernehmen. Damit stehen sie erstmals zusammen als Stars vor der Kamera. Eine Quelle verriet gegenüber dem Portal sogar einige Hintergründe zu der Produktion. Demnach soll das geheimnisvolle Projekt angeblich alle Erwartungen übertreffen: "'King' ist ein ehrgeiziger Actionfilm, wie man ihn sich nicht vorstellen kann. [...] Das Team arbeitet seit einem Jahr an der Vorproduktion, um sicherzustellen, dass alle Aspekte richtig abgedeckt werden – vom Drehbuch über das Ausmaß bis hin zur Action."

Getty Images Gauri Khan und Shah Rukh Khan, Januar 2012

Getty Images Suhana Khan, Dezember 2023

