Nicole Scherzinger entzückt mit ihrer Darbietung am Broadway

Die Rezensionen sind raus und wie erwartet ist die Begeisterung über das Revival des Musicals "Sunset Blvd." im St. James Theatre in New York riesig! Nicole Scherzinger (46) begeistert die Zuschauer und Kritiker gleichermaßen mit ihrer Rolle in der Broadway-Produktion und wird schon jetzt als Favoritin für den kommenden Tony Award gehandelt. In einem heißen Leopardenkleid trat die Entertainerin am Montagmorgen bei "Live! With Kelly & Mark" auf und äußerte sich zu ihrer Performance. Auf die Frage, ob sie die lobenden Rezensionen gelesen habe, antwortete sie: "Unser Regisseur ermutigt uns, [die Kritiken] nicht zu lesen, aber ich habe davon gehört. Natürlich teilen mir Freunde und Familie einige Zeilen mit, die mein Herz wirklich höherschlagen lassen."

In nahezu jeder Kritik wird Nicoles Darstellung der Norma Desmond als wahre Offenbarung gefeiert. Die ehemalige Pussycat Dolls-Frontfrau erklärte zu ihrer Rolle: "Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, wirklich gesehen zu werden." Norma gilt als eine der anspruchsvollsten Figuren des Musiktheaters, und es scheint, als hätte Nicole diese Herausforderung gemeistert und dem Charakter ihre eigene Note verliehen. Unter der Regie von Jamie Lloyd bringt die Neu-Interpretation des Stückes eine frische, moderne Perspektive in das klassische Drama von Andrew Lloyd Webber (76) und rückt dabei den psychologischen Abstieg seiner Hauptantagonistin eindrucksvoll in den Fokus.

Neben ihrer umjubelten Rolle auf der Bühne schmiedet Nicole auch privat große Pläne. In einem Interview mit RTL gab die Schauspielerin kürzlich Einblicke in ihre Gedanken für die Zukunft – und sprach dabei offen über das Thema Familienplanung. "Ich bin so gesegnet mit meiner Karriere, sie hält mich echt auf Trab. Aber ich denke, der richtige Moment für ein Kind rückt näher", gestand Nicole. Gleichzeitig stellte sie jedoch klar, dass sie nicht zwischen Karriere und Kind wählen möchte. "Wir Frauen haben so viel erreicht. Wir müssen uns nicht entscheiden! Es ist ein ganz neues Zeitalter", erzählte sie selbstbewusst und betonte, wie wichtig es ihr sei, beides miteinander zu vereinen.

Getty Images Nicole Scherzinger, Mai 2023

Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

