Huch: Wieso wühlt Moderatorin Cathy Hummels im Müll herum?

Die TV-Moderatorin Cathy Hummels (37) verbringt derzeit einen Urlaub im sonnigen Miami. Doch ihre Auszeit an der Ostküste beginnt mit einem Schreckmoment. Auf Instagram veröffentlicht die Fashion-Bloggerin einen Clip, in dem sie verzweifelt im Müll wühlt. "Ich bin ungefähr der größte Depp", kommentiert sie das ungewöhnliche Video. Doch was macht Cathy nur in dem US-amerikanischen Müllraum? "Ich habe meine Schlüssel fallengelassen", klärt die 37-Jährige schließlich ihre Fans auf.

Eigentlich wollte Cathy nur ihren Abfall entsorgen, doch offenbar ist ihr auch ihr Schlüssel mit durchgerutscht. Verzweifelt sucht sie in dem Video nach dem verlorenen Gegenstand. Mit einem Greifarm hebt sie Mülltüte für Mülltüte hoch. Und siehe da: Die ehemalige Kampf der Realitystars-Moderatorin wird fündig. "Ich hab ihn!", erklärt sie freudestrahlend, während sie stolz den Schlüssel in die Kameras hält.

Cathy wird derzeit von einer kleinen Pechsträhne verfolgt. Erst vor wenigen Tagen meldete sich die Ex-Frau von Mats Hummels (36) völlig aufgelöst bei ihren Fans und berichtete unter Tränen von ihrem schrecklichen Tag. In ihrer Instagram-Story gab die einfache Mutter preis, dass sie aus Versehen die Glasscheibe ihres Backofens zerstört hatte. Doch nicht nur das. Am selben Tag sei auch noch bunte Tinte ihres Sohnes auf dem Stoff ihres Designerstuhls ausgelaufen. "Ich hab hier jetzt einen Schaden von locker 2.000 Euro verursacht. Ich bin so sauer", ärgerte sich die Influencerin sichtlich emotional.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

