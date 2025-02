Justin Bieber wehrt sich gegen "respektlose" Paparazzi

Ein gemeinsames Frühstück in West Hollywood mit seiner Ehefrau Hailey Bieber (28) wurde für Justin Bieber (30) zur Geduldsprobe. Der Sänger wurde laut OK! von einem Paparazzo belagert, der ihn trotz deutlicher Bitten nicht in Ruhe ließ. Justin machte seinem Ärger Luft, als der Fotograf ihm für seine Arbeit danken wollte: "Ich will nicht, dass ihr hier seid. Wenn du mir dankst, ist das respektlos." Die Szene ereignete sich nur kurz nach seinem auffälligen Verhalten bei einer Veranstaltung von Hailey, was erneut Spekulationen über seinen Gesundheitszustand aufkommen ließ.

Bei der Promotion von Haileys Beauty-Marke Rhode war Justin kürzlich besonders aufgefallen: In Videos und auf Bildern wirkten seine Bewegungen unruhig und seine Mimik ungewöhnlich, was in den sozialen Medien Sorgen bei Fans auslöste. Einige äußerten den Verdacht, der Musiker könnte mit einer möglichen Abhängigkeit kämpfen. Gleichzeitig teilte Justin auf Instagram eine nachdenkliche Botschaft. "Es ist Zeit, loszulassen", schrieb er und erklärte, dass er auf die Liebe Gottes vertraue, um an sich zu wachsen. Er betonte, dass er seine Ängste und Unsicherheiten in die Hände des Glaubens lege, was ihm helfe, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Justin und Hailey, die 2018 heirateten, sind zwar ein oft bewundertes Paar, doch beide standen in den vergangenen Jahren immer wieder im Fokus medialer Kritik. Während Hailey sich als Unternehmerin und Model einen Namen gemacht hat, kämpft Justin seit Jahren öffentlich mit seiner psychischen Gesundheit und erwähnt regelmäßig die Rolle seines Glaubens bei der Bewältigung dieser Herausforderungen. Trotz privater und beruflicher Höhen und Tiefen betonten beide in Interviews bisher stets ihre starke Verbindung zueinander: "Wir packen alles gemeinsam an", erklärte Hailey in einem früheren Gespräch über ihren unerschütterlichen Zusammenhalt. Doch der anhaltende Medienrummel und der Druck des Ruhms scheinen den Sänger weiterhin zu belasten, wie sein jüngster Vorfall erneut zeigt.

MEGA / 7 Justin Bieber, Sänger

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, Januar 2020

