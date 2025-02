Schlechte Laune? Justin und Hailey Bieber mit Baby unterwegs

Seit der Geburt ihres Babys kursieren immer wieder Krisengerüchte um Justin (30) und Hailey Bieber (28). Bei einem Ausflug in New York City scheint die Stimmung in der Tat etwas angespannt zu sein. Sowohl der Sänger als auch das Model sind ganz in Schwarz gekleidet, als sie trotz des Regens mit Baby Jack Blues durch die Straßen der Metropole spazieren, wie Bilder von Daily Mail zeigen. Justin wirkt eher genervt, was aber genauso gut an den Fotografen liegen könnte wie an der Stimmung in seiner Beziehung zu Hailey. Sie versteckte ihre Emotionen hinter einer dunklen Sonnenbrille, während sie den Kinderwagen schob. Dieser Auftritt wird für einige sicher die Vermutung, dass es zwischen Hailey und Justin kriselt, untermauern.

Die Spekulationen, die Ehe von Hailey und Justin stehe auf der Kippe, sind nicht neu. Zuletzt heizte die Tatsache, dass der Popstar seiner Liebsten auf Instagram entfolgte, die Gerüchteküche an. Der frischgebackenen Papa meldete sich kurz danach aber zu Wort und erklärte, sein Account sei gehackt worden. Als wolle sie alle Vermutungen beiseiteschieben, zeigte Hailey sich zudem nur wenige Tage später auf einem Selfie mit einer großen Tasche, auf der "Mrs. Bieber" zu lesen war. Trotz all ihrer Bemühungen halten sich Gerüchte aber hartnäckig. So hatte Justins Auftreten vor wenigen Tagen für Bedenken gesorgt, weil er sich mit leerem Blick und versteinerter Miene auf der Straße zeigte.

Und dabei sollen Justin und Hailey mit der Geburt ihres Sohnes neu zusammengewachsen sein. Zwar habe sich viel für die beiden verändert, aber das sei etwas Positives, so ein Insider zu Us Weekly. Während der "Baby"-Interpret "besessen" von seinem Baby sei, setze seine Gattin alles daran, dem Kleinen die beste Mutter zu sein. Immerhin sollen sie sich auch lange ein Kind gewünscht haben. Eine weitere Quelle erklärte gegenüber People: "Sie scheinen sich noch mehr zu lieben, seit das Baby da ist." Verheiratet sind sie bereits seit 2018, ihr Söhnchen erblickte im August vergangenen Jahres das Licht der Welt.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Januar 2024

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

