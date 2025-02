Kim Virginia stolz: Nikola beschützt sie vor Beleidigungen

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) befinden sich gerade auf Weltreise – aktuell fährt das Paar mit einem Van quer durch Australien. Während ihres großen Abenteuers begegnen ihnen aber nicht nur nette Menschen, wie Kim nun am eigenen Leib erleben musste. In ihrer Instagram-Story erzählt sie davon, wie sie von einem fremden Mann am Strand beleidigt wurde, als sie kurz alleine war. Solange sie ihren Nikola dabei hat, muss sich die Blondine aber wohl keine Sorgen machen. Sobald er zurück war, stand das Tattoo-Model seiner Liebsten schützend zur Seite und stellte den Rüpel zur Rede. "Mein Löwe! Wie süß er mich beschützt hat, oder?", teilt Kim stolz mit ihren Fans.

Der Realitystar erzählt seiner Community auch genauer, was überhaupt passiert ist. "Ich war eben alleine am Strand und Nikola war ganz kurz weg. Dann kam dieser Typ mir entgegen und ist auf einmal auf mich zugelaufen und hat mich beleidigt und rassistische Begriffe benutzt", berichtet sie schockiert. Der Mann sei offensichtlich stark alkoholisiert gewesen, anders könne sich Kim seinen Ausbruch auch nicht erklären. Was genau ihn aber dazu bewegt hat, sie so anzugehen, wisse sie nicht: "Liebe es, wenn Männer ausnutzen, dass eine Frau alleine ist." Als Nikola wieder da ist und von der Aktion erfährt, macht er sich sofort auf den Weg zu dem Typen, der mit seiner Gruppe etwas abseits sitzt. Aus Sicherheitsgründen hält die Beauty & The Nerd-Bekanntheit die Kamera drauf: "Nikola geht jetzt hin und ich filme vorsichtshalber alles, je nachdem, was der Gute noch für weitere Vorhaben hat."

Für den gebürtigen Serben ist es wohl selbstverständlich, seine Partnerin vor Menschen wie diesen in Schutz zu nehmen. Die 29-Jährige ist nämlich nicht nur seine Freundin, sondern auch die Mutter seines ungeborenen Kindes. In den vergangenen Monaten ging zwischen den Reality-TV-Stars alles Schlag auf Schlag. Ende November vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die beiden miteinander anbandeln. Wenig später wanderte Nikola für Kim schon nach Dubai aus, wo sie auch bald mit den Baby-News für eine große Überraschung sorgten.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Influencerin

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

