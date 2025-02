"Love Is Blind"-Hanni trauert um ihre geliebte Schwester

Die Influencerin Hanni, bekannt aus Love Is Blind: Germany, meldet sich mit einer unglaublich traurigen Nachricht in ihrem Broadcast-Channel auf Instagram. Aufmerksamen Fans ist wohl nicht entgangen, dass es in den vergangenen Tagen ein wenig ruhiger auf ihrem Profil geworden ist – persönlich sprach sie kaum in die Kamera. Nun erklärt die Blondine, weshalb. "Ihr seht immer nur das, was man euch zeigt. Aber wie soll ich mein Herz fotografieren? Ich habe meine Schwester verloren. Meine Heimat. Meinen sicheren Hafen. Meine beste Freundin. Meine Beschützerin", teilt sie diesen schlimmen Schicksalsschlag mit ihrer Community.

Es wird deutlich, dass sie die Worte bedacht wählt, mit denen sie die Social-Media-Welt an ihrer Situation teilhaben lässt. "Ich habe mir eine kleine Pause genommen. Bin abgetaucht. Auch wenn ich weiter gepostet habe, war ich nicht mehr ich selbst. Ich habe nur noch funktioniert, Tag für Tag, in der Hoffnung, dass es irgendwie leichter wird", erklärt Hanni. Ihr Text macht deutlich, dass der Schmerz aber nach wie vor unglaublich tief sitzt. Nähere Details gibt sie nicht bekannt, verrät aber: "Nichts auf der Welt wird sie jemals ersetzen können. Kein Ort, kein Mensch, kein Moment wird diese Lücke jemals füllen. [...] Ich hoffe so sehr, dass Seelen weiterleben. Dass sie mich sieht. Dass sie weiß, wie sehr ich sie vermisse."

Bei der ersten Staffel von "Love Is Blind: Germany" wagte Hanni das Experiment, ob man sich in eine Person verlieben kann, ohne sein Gegenüber je gesehen zu haben. Dort traf sie auf Daniel Rocco. Auch wenn es für die Beauty vor dem Traualtar nicht für ein Ja reichte, stehen die beiden sich immer noch sehr nahe – wie im Moment ihr Beziehungsstatus ist, ist nicht bekannt. Daniel machte aber nie ein Geheimnis daraus, dass er in Hanni seine persönliche Traumfrau gefunden hat.

Instagram / hannihase Hanni, "Love Is Blind: Germany"-Star

Instagram / dvniel.rocco Daniel Rocco, "Love Is Blind: Germany"-Star

