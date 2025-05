Süß: Hanni lässt sich Daniels Initialen auf den Nagel malen

Das ist mal ein Liebesbeweis ganz anderer Art! Hanni und Daniel Rocco haben sich bei Love Is Blind: Germany kennengelernt. Zur Eheschließung kam es bei den beiden zwar nicht, doch ihr inniges Verhältnis riss auch nach der Show nicht ab. In einem neuen TikTok-Video zeigt Hanni das einmal mehr und überrascht Daniel mit einer ganz besonderen Geste. Nach einem Besuch im Nagelstudio präsentiert sie ihm per FaceTime-Call stolz einen ihrer frisch gestalteten Nägel: ein kunstvoll gemaltes D für Daniel. Seine Reaktion? Begeisterung pur: "Nein!", ruft er staunend aus und fügt lächelnd hinzu: "Ich glaube, ich weiß jetzt, was das männliche Äquivalent zu Blumen für Frauen ist."

Die beiden treten immer häufiger als Turteltauben in Erscheinung, ohne ihre Beziehung offiziell zu bestätigen. Öffentliche Auftritte, Dates und romantische Gesten wie diese sprechen jedoch eine deutliche Sprache. In den sozialen Netzwerken überschlagen sich Fans der beiden mit Kommentaren zur zuckersüßen Geste. "Für mich ein Traumpaar durch und durch, ich liebe die beiden zusammen", "So goldig, ey" und "Wie er sich freut" lauteten nur einige der begeisterten Fan-Reaktionen.

Bereits vor einigen Monaten überraschte Daniel die Influencerin einmal mit einem ganz besonderen Liebesbeweis – zumindest auf den ersten Blick. In einem Instagram-Video präsentierte er scheinbar stolz sein neues Tattoo, das ausgerechnet das Gesicht von Hanni zeigte. Fans waren sofort hin- und hergerissen: War das auffällige Kunstwerk echt oder nur ein Streich? Daniel hielt sich bedeckt, und auch die Influencerin selbst reagierte mit einem Augenzwinkern und fragte: "Niemals? Ist das echt? Chat, sag mir, ob das echt ist." Letztlich handelte es sich nur um einen kleinen Scherz. Vielleicht auch besser so, denn anders als lackierte Nägel kann ein Tattoo schließlich nicht so einfach wieder entfernt werden. Dennoch zeigte die Aktion, wie spielerisch und herzlich die beiden Reality-TV-Bekanntheiten miteinander umgehen.

Instagram / hannihase Hanni, Realitystar

Instagram / dvniel.rocco Daniel Rocco, "Love Is Blind: Germany"-Star

Wie findet ihr Hannis Liebesbeweis mit dem "D" für Daniel auf dem Nagel? Mega süß! Ich würde meinem Herzblatt auch so eine kleine Aufmerksamkeit widmen. Etwas kitschig, aber irgendwie charmant. Ergebnis anzeigen