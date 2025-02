"Love Is Blind"-Daniel verrät, was ihn so an Hanni flasht

Dass Hanni und Daniel trotz ihrer geplatzten Hochzeit bei Love Is Blind: Germany noch viel füreinander übrig haben, ist längst kein Geheimnis mehr. Zwar labeln sie nicht genauer, wie ihr Beziehungsstatus derzeit ist, doch die beiden stehen sich auch nach der Show noch immer sehr nahe. Wie viel Daniel von der Content Creatorin hält, machte er noch einmal mehr im Promiflash-Interview deutlich. "Sie hat eine ganz besondere Art. Ich muss sagen, so etwas habe ich selten erlebt. Also sie ist intelligent, lustig, charmant, abgedreht auch muss man sagen, aber ich meine, das Gesamtpaket ist einfach ziemlich besonders", kam er am Rande von Marina Hoermanseders Fashion Show bei der Berliner Fashion Week nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Schon als Daniel Hanni zum allerersten Mal gesehen hat, sei er hin und weg gewesen. In einem Clip auf TikTok sprachen die Blondine und der Frankfurter darüber, was sie beim ersten Aufeinandertreffen voneinander hielten. "Das ist die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe", erinnerte sich Daniel an diesen Moment. So ganz kaufte die Influencerin ihm das nicht ab. Doch tatsächlich beschrieb Daniel Hanni damals in der Show folgendermaßen: "Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich eine Bombe."

Im Gegensatz zu Daniel waren andere Kandidaten der Datingshow offenbar keine großen Hanni-Fans. Während der "Love Is Blind"-Reunion geriet die Blondine sogar regelrecht ins Kreuzfeuer. Viele Zuschauer fanden das unfair und stellten sich daraufhin auf die Seite der Content Creatorin und warfen der Produktion sowie den Mitkandidaten Mobbing vor. Marcel, der ebenfalls Teil der Show war, hatte wenig Verständnis für Hanni übrig. In einem TikTok-Video nahm der Yoga-Fan kein Blatt vor den Mund und warf der Influencerin vor, die Opferrolle nun strategisch auszunutzen: "Natürlich war das Timing vor der Kamera nicht ideal. Aber beide Parteien wollten die Situation klären [...], weil viele Unwahrheiten vorher geteilt wurden. Es war kein Mobbing, sondern eine Auseinandersetzung, bei der Hanni am Ende den Kürzeren gezogen hat."

Instagram / hannihase Daniel und Hanni von "Love Is Blind: Germany"

Instagram / hannihase Hanni von "Love Is Blind: Germany", Januar 2025

