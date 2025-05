Also doch ein Paar? Hanni Hase und Daniel teilen Kussvideo

Schon seit Monaten beschäftigt die Fans von Hanni Hase eine Frage wie keine andere: Ist sie nun mit ihrem Love Is Blind: Germany-Partner Daniel Rocco zusammen oder nicht? Weder von ihr noch von Daniel kam diesbezüglich jemals eine eindeutige Antwort. Nun teilt die Influencerin aber ein Video auf Instagram, das wohl keine Zweifel mehr lässt. "Wenn ich den Mond anschaue, denke ich immer an dich", raunt Daniel ihr darauf liebevoll ins Ohr und sagt dann zur Kamera gewandt: "Eigentlich denke ich bei allem an sie." Währenddessen turteln die beiden nicht nur verliebt herum, es fällt sogar ein zärtlicher Kuss. Den Beitrag versieht Hanni außerdem mit den Hashtags #liebe und #couple.

Für die Community scheint das nun Beweis genug zu sein. "Ich heule, ihr seid so süß", schreibt ein Fan, während ein anderer hinzufügt: "liebs doch komplett." Realitystar Leyla Lahouar (28) nennt die beiden "ihr cuties", und Laura Maria Rypa (29) kommentiert: "liebe euch." Auch Daniel, der selbstverständlich mitbekommen hat, wie sich in den vergangenen Monaten der Kopf darüber zerbrochen wurde, ob sie nun ein Paar sind oder nicht, hinterlässt ein paar Worte unter dem Beitrag. Er schreibt: "Jeder hat immer so viel zu sagen – zum Glück habe ich nur Augen und Ohren für dich."

Das vermeintliche Liebes-Outing der zwei kommt ziemlich überraschend. Erst vor wenigen Tagen wurden sie im Interview mit Blitzlichtgewitter Podcast auf ihren Beziehungsstatus angesprochen. Daraufhin betonten die beiden TV-Bekanntheiten, dass sie kein Interesse daran haben, sich öffentlich zu "outen" und das gerne privat halten möchten. Die Blondine und der Frankfurter lernten sich in der ersten Staffel von "Love Is Blind: Germany" kennen und gingen gemeinsam durch das Experiment. Für ein Ja vor dem Traualtar reichte es nicht – jedoch hielten sie nach der Show den Kontakt und zeigten sich immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Instagram / hannihase Hanni Hase und Daniel Rocco küssen sich im Mai 2025

Netflix / Eren Karatas Daniel und Hanni beim "Love Is Blind: Germany"-Finale

