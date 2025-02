Männerabend: Justin Bieber feiert mit Komiker Dave Chappelle

Justin Bieber (30) wurde kürzlich dabei gesichtet, wie er einen entspannten Abend mit dem berühmten Stand-up-Comedian Dave Chappelle (51) in Los Angeles verbrachte. Laut The Sun trafen sich die beiden in der Bar Barney's Beanery in West Hollywood, wo sie draußen Platz nahmen. Justin, der sich mit einer grünen, gestreiften Beanie-Mütze und einem schwarzen Kapuzenpulli eher lässig kleidete, schien gut gelaunt. Er scherzte mit Dave und zog Grimassen, während er an einer Zigarette zog. Der Komiker, eingehüllt in eine rot-schwarze Jacke, war ebenfalls ganz im Gespräch vertieft. Gemeinsam genossen die Männer ihre Auszeit, umgeben vom typischen Trubel von Los Angeles.

In den vergangenen Wochen sorgte Justin mehrfach für Aufsehen, da sein äußeres Erscheinungsbild bei einigen Fans und in den Medien Besorgnis auslöste. Er wurde wiederholt in ungewöhnlicher Kleidung außerhalb seines Zuhauses gesehen, wie zum Beispiel in einem Bademantel und Pantoffeln auf den Straßen von Manhattan. Hinzu kommen hartnäckige Gerüchte über angebliche Eheprobleme zwischen ihm und seiner Frau Hailey Bieber (28). Obwohl manche Insider von Spannungen und Problemen sprechen, zeigt das Paar nach außen hin eine starke und harmonische Verbindung. Auf Social Media und bei gemeinsamen Auftritten dementieren sie regelmäßig die Spekulationen.

Justin und Hailey verbindet eine lange Geschichte: Sie lernten sich bereits als Kinder kennen und begannen 2016 eine romantische Beziehung zu führen, die jedoch zunächst nicht von Dauer war. Zwei Jahre später fanden sie jedoch wieder zusammen und heirateten im September 2018. Privat zeigt sich Hailey oft als zuverlässige Stütze ihres Mannes, auch wenn ihr Umfeld gelegentlich kritisch auf die Beziehung blickt. Eine Quelle sagte laut The Sun über die angeblichen Eheprobleme: "Einige von Haileys Freunden haben ihr geraten, sich von ihm zu trennen." Für Justin scheint der Abend mit Dave vielleicht eine kleine Auszeit vom oft hektischen Leben zu sein, bevor er wieder in den Alltag mit Hailey und ihrem gemeinsamen Kind zurückkehrt.

ActionPress Justin Bieber im Januar 2025

APEX / MEGA Justin Bieber im Mai 2023

