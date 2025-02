Pamela Anderson will ein eigenes Gurkenunternehmen gründen

Pamela Anderson (57) hat kürzlich überraschende Einblicke in ihr neuestes Hobby gegeben: Die Schauspielerin und ehemalige Baywatch-Ikone plant, ein eigenes Unternehmen für eingelegte Gurken zu gründen. Während eines Gesprächs in der britischen Sendung "This Morning" verriet Pamela: "Ich bin eine Einlegerin! Ich komme aus einer langen Linie von Einlegern." Dabei ließ sie durchblicken, dass sie bereits an einer Marke mit dem Namen "Pamela’s Pickles" arbeite. Doch für Pamela ist das Einlegen von Gemüse mehr als nur ein Freizeitvergnügen – es ist Familientradition.

Wie Pamela erklärte, hat sie von klein auf von ihrer Tante gelernt, wie man Gemüse einlegt. Diese sei in ihrer Heimat auf Vancouver Island für ihre preisgekrönten Gurken und Senfe bekannt gewesen. "Wir versuchen alle, uns gegenseitig zu übertrumpfen", scherzte Pamela in der Show und verriet stolz, dass sie ihre Kreationen mit getrockneten Rosenblättern veredelt. Dass sie das Einlegen jetzt in größerem Stil angehen möchte, ist für sie ein logischer Schritt – schließlich hat Pamela betont, dass man heutzutage "ein bisschen von allem machen" müsse. Auch wenn konkrete Details zu "Pamela’s Pickles" noch ausstehen, begeisterte sie ihre Fans bereits mit dieser Ankündigung.

Abseits ihrer Gurkenpläne hat Pamela in letzter Zeit auch beruflich Erfolge gefeiert. Für ihre Rolle in "The Last Showgirl" erhielt sie unter anderem Nominierungen bei den SAG Awards und den Golden Globes, obwohl eine Oscar-Nominierung ausblieb. Doch Pamela zeigte sich gelassen und erklärte in einem Interview mit ELLE, dass die Arbeit für sie immer im Vordergrund stehe. "Das Wichtigste ist, die Arbeit zu machen – das ist der wahre Gewinn", sagte sie über ihre Einstellung zur Schauspielerei. Neben ihrer Karriere und ihren neuen Geschäftsplänen lebt Pamela ein zurückgezogenes Leben, auf das sie sich nach den turbulenten Jahren ihrer Karriere offenbar gut eingestellt hat. Mit "Pamela’s Pickles" könnte bald ein weiteres Kapitel in ihrer vielseitigen Vita aufgeschlagen werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson bei den 34. Gotham Film Awards

Anzeige Anzeige

MEGA Pamela Anderson, Januar 2025

Anzeige Anzeige