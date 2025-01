Paris Hilton adoptiert Hund, den sie seit Waldbränden pflegt

Paris Hilton (43) hat eine rührende Entscheidung getroffen: Nachdem sie den Hund Zuzu eine Woche lang bei sich zu Hause gepflegt hatte, entschied sich der Reality-TV-Star, ihn zu adoptieren. Der Vierbeiner war nach den verheerenden Waldbränden in Kalifornien in der Obhut der Pasadena Humane Society gelandet. "Seine Familie musste ihn abgeben, weil sie ihr zuhause verloren haben", erklärte Paris gegenüber TMZ. Auch ihr eigenes Haus in Malibu wurde durch die Feuer zerstört.

"Ich habe ihn letzte Woche in Pflege genommen und wir haben uns alle in ihn verliebt, also werden wir ihn adoptieren", erklärte die Sängerin. Neben ihrem eigenen Engagement rief Paris auch andere dazu auf, die betroffenen Tiere zu unterstützen. Sie ermutigte ihre Fans dazu, Tierheime zu besuchen, zu helfen, Tiere zu pflegen oder ihnen ein Zuhause zu geben: "Es gibt überall Tierheime, in denen man freiwillig helfen, diese wunderschönen Tiere pflegen und sich in sie verlieben kann. Sie verdienen ein Zuhause und jeder kann seinen Teil dazu beitragen."

Paris Hilton, die zwei Kinder – Phoenix und London – mit ihrem Ehemann Carter Reum hat, ist bekannt für ihre Liebe zu Tieren. Schon in der Vergangenheit fielen ihre extravaganten Hundevillen und ihre Hingabe für ihre pelzigen Begleiter auf. Die Hundeliebhaberin zeigte sich außerdem tief berührt von der Tragweite der Katastrophe in Los Angeles und den Auswirkungen auf Menschen und Tiere gleichermaßen. Trotz der vielen Herausforderungen zeigt die engagierte Hundemama erneut ihr großes Herz.

Instagram / parishilton Paris Hilton zeigt ihre verbrannte Villa in Malibu

Instagram / parishilton Paris Hilton, TV-Bekanntheit

