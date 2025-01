L.A.-Brände: Paris Hilton sah ihr Haus im TV niederbrennen

Seit Dienstag breiten sich immer mehr Brände in verschiedenen Gebieten von Los Angeles aus. Über 1.000 Gebäude wurden bisher zerstört und mehr als 80.000 Personen mussten zum aktuellen Zeitpunkt evakuiert werden – einschließlich Paris Hilton (43) und ihrer Familie. Auf Instagram teilt die Unternehmerin eine herzzerreißende Nachricht und fasst die schreckliche Tragödie zusammen: "Mein Herz ist untröstlich. Mit meiner Familie zusammenzusitzen, die Nachrichten zu sehen und live im Fernsehen mitzuerleben, wie unser Haus in Malibu bis auf die Grundmauern niederbrennt, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte."

Für die zweifache Mutter ist der Verlust zwar schrecklich, trotzdem ist sie froh, dass ihr, ihrem Mann Carter Reum, den beiden Kindern Phoenix (1) und London (1) sowie ihren Haustieren nichts passiert ist. "Dieses Haus war der Ort, an dem wir so viele wertvolle Erinnerungen aufgebaut haben", schreibt die Hotelerbin ferner und führt auf emotionale Weise aus: "Es ist der Ort, an dem Phoenix seine ersten Schritte machte und an dem wir davon träumten, mit London ein Leben lang Erinnerungen zu schaffen."

Neben Paris und Tausenden von Anwohnern mussten auch einige weitere Promis ihre Häuser verlassen. Unter ihnen befinden sich deutsche Stars wie Bill Kaulitz (35) und Thea Gottschalk, die Ex-Frau von Thomas (74). Weitere Berühmtheiten, die von den furchtbaren Bränden betroffen sind, sind unter anderem Gossip Girl-Star Leighton Meester (38) und ihr Partner Adam Brody (45), die ihr Haus verloren haben. Auch Ricki Lakes Anwesen wurde zerstört sowie das Zuhause von Cameron Mathison (55), Diane Warren (68), Billy Crystal (76) und zahlreichen weiteren Persönlichkeiten.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody, Hollywoodstars

