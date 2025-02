Robert Pattinson ist überrascht von neuen männlichen Fans

Bei der Weltpremiere seines neuen Films "Mickey 17" in London zeigte sich Robert Pattinson (38) von einer überraschenden Entwicklung in seiner Fangemeinde erstaunt. Im Gespräch mit Associated Press verriet der Schauspieler, dass unter den Fans, die ihn am 13. Februar bei der Veranstaltung begrüßten, erstaunlich viele Männer gewesen seien. "Es ist ziemlich seltsam – da sind jetzt eine Menge Kerle, das ist neu für mich", scherzte er gegenüber Reporterin Sian Watson. Die Veranstaltung zog zahlreiche Bewunderer des Stars an, der in Bong Joon Hos neuem Sci-Fi-Film einen Mann spielt, der nach seinem Tod immer wieder durch eine menschliche Drucktechnik zurückkehrt, um gefährliche Missionen zu erfüllen.

Bekannt geworden war Robert vor allem als Edward Cullen aus der Twilight-Saga, einer Filmreihe, die besonders durch ihre große weibliche Fangemeinde geprägt war. Nach dem letzten Teil "Breaking Dawn - Part 2" schaffte es der Brite, sich eine völlig neue Karriere aufzubauen. Mit Rollen in gefeierten Filmen wie "Good Time", "The Lighthouse", "Tenet" und zuletzt als Batman in "The Batman" bewies er seine Wandlungsfähigkeit. Zuletzt kündigte Warner Bros. sogar an, dass Robert 2027 erneut in die Rolle des Bruce Wayne schlüpfen werde. Auch privat gibt es für den Schauspieler aufregende Neuigkeiten: Gemeinsam mit seiner Verlobten, Suki Waterhouse (33), einer britischen Sängerin und Schauspielerin, hat er kürzlich eine Tochter bekommen.

Das plötzliche Interesse männlicher Fans könnte nicht die einzige neue Erfahrung für Robert werden. Auf Watsons Frage, ob er sich vorstellen könne, Filme für seine Tochter zu drehen, antwortete er augenzwinkernd, dass er das gerne täte. "Das Einzige, wofür sie sich allerdings momentan interessiert, ist, die Wand anzuschauen", scherzte er, fügte aber hinzu, dass er es lieben würde, Teil eines Animationsprojekts zu werden. Trotz der zahlreichen Erfolge in Blockbustern findet der Schauspieler auch immer wieder Gefallen an kleineren, unkonventionellen Produktionen – und genau diese Vielseitigkeit scheint ihn für ein immer breiteres Publikum spannend zu machen.

Getty Images Schauspieler Robert Pattinson

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Sängerin und Schauspieler

