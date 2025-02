Robert Pattinson bestätigt Drehstart für "The Batman II"

Schauspieler Robert Pattinson (38) hat jetzt auf dem roten Teppich seines neuesten Films "Mickey 17" verraten, dass die Dreharbeiten zur Fortsetzung von "The Batman" Ende 2025 beginnen sollen. Bei der Premiere in seiner Heimatstadt London erklärte der Schauspieler gegenüber Deadline, dass noch nichts gedreht wurde und fügte hinzu: "Alles fühlt sich so lange her an, da COVID einfach drei Jahre ausgelöscht hat." Dabei hielt sich Robert bedeckt, was Details zum Plot betrifft, versicherte aber: "Es ist cool, wirklich cool." Der Kinostart von "The Batman Part II" ist aktuell für den 1. Oktober 2027 geplant.

Die Verzögerung des Projekts ist hauptsächlich auf die umfassenden Planungen um das DC-Universum zurückzuführen, das von James Gunn (58) neu strukturiert wird. Ursprünglich war der Kinostart der Fortsetzung für Oktober 2026 geplant, bevor Warner Bros. den Termin um ein Jahr nach hinten verschob. Regisseur Matt Reeves (58) und Co-Autor Mattson Tomlin sind erneut an Bord, und Stamm-Darsteller wie Colin Farrell (48) als Pinguin, Andy Serkis als Alfred und Jeffrey Wright (59) als James Gordon sollen ebenfalls zurückkehren. Der erste Film von 2022 war ein weltweiter Erfolg und spielte 772 Millionen Dollar ein.

Privat ist der Twilight-Star für seine Zurückhaltung bekannt und spricht selten über Persönliches. Trotzdem hat er sich immer wieder als vielseitiger Schauspieler bewiesen, der sowohl Blockbuster als auch anspruchsvolle Indie-Produktionen wie "The Lighthouse" meistert. Der britische Star wuchs in London auf und ist für seinen charakteristischen trockenen Humor bekannt, den er auch während seiner Interviews immer wieder einbringt. Seine düstere, introspektive Darstellung von Bruce Wayne begeisterte in den letzten Jahren sowohl alte Fans als auch neue Zuschauer. Damit wurde er zu einem festen Bestandteil des DC-Universums.

Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

Getty Images Robert Pattinson auf der CinemaCon 2024

