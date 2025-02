Roland Kaiser möchte unbedingt zum Wiener Opernball

Schlagerlegende Roland Kaiser (72) hat in seiner 50-jährigen Karriere schon einige Meilensteine gefeiert, doch ein besonderer Wunsch ist bis heute offen, wie er jetzt im Gespräch mit Café Puls verriet: Der "Du, deine Freundin und ich"-Sänger möchte unbedingt einmal in seinem Leben den Wiener Opernball besuchen. Bisher sei er lediglich beim Opernball in Dresden gewesen, als dort seine Tochter debütierte – ein Besuch beim glamourösen Wiener Original stehe aber noch aus. Das berühmte Event wird in diesem Jahr am 27. Februar zum 67. Mal stattfinden und wie gewohnt hochkarätige Gäste aus aller Welt anziehen.

Im Interview betonte Roland erneut, dass er trotz seines Alters längst nicht ans Aufhören denke. Gerade erst hat er sein neues Album "Marathon" veröffentlicht, dessen Titel er auch als Anspielung auf seine langjährige Karriere versteht. Bei diesem Langstreckenlauf sei er "jetzt erst so bei Kilometer 30, 31", scherzte der Sänger jüngst via Instagram. Dabei sei seine dritte Ehefrau Silvia Keller nicht nur privat, sondern auch beruflich eine treibende Kraft für den 72-Jährigen. Sie nehme großen Einfluss auf seine Alben und Bühnenprogramme. "Ohne Silvia wäre vieles so nicht möglich", gab der Sänger zu.

Roland startete seine musikalische Karriere in den 1970er-Jahren, als ihn Produzent Gerd Kämpfe entdeckte. Zuvor hatte er seine Brötchen noch als Autoverkäufer und Telegrammbote verdient, doch seine markante Stimme brachte ihm schnell erste Plattenverträge ein. 1974 erschien seine Debütsingle "Was ist wohl aus ihr geworden?" – der große Durchbruch sollte ihm aber erst 1976 mit "Verde (Frei, das heißt allein)" gelingen. Sein unverwechselbarer Bariton machte Roland im Laufe der Jahre zum gefeierten Star des deutschen Schlagers, der seinen authentischen Charme auch nach über 90 Millionen verkauften Tonträgern nicht verloren hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia Keiler, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser und seine Tochter Annalena Keiler, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige