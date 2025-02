Roland Kaiser äußert sich zu einem möglichen Karriere-Ende

Roland Kaiser (72) hat seine Fans mit einer klaren Botschaft begeistert. Der Schlagerstar, der seit über fünf Jahrzehnten auf der Bühne steht, äußerte sich in einem Instagram-Q&A zu seiner beeindruckenden Karriere. Auf die Frage, ob sich diese wie ein Marathon anfühle, antwortete der gebürtige Berliner: "Ja [...]. Ich würde sagen, ich bin zurzeit maximal bei Kilometer 30." Diese motivierenden Worte sorgen bei seinen Fans für Begeisterung und geben einen Vorgeschmack auf seine kommenden Projekte. Unter anderem stehen sein neues Album "Marathon", dessen Veröffentlichung er verschieben musste, und die große "Arena Tournee 2025" an. Ein Ende seiner Karriere scheint also für ihn noch lange nicht in Frage zu kommen.

Die Reaktionen seiner Follower ließen nicht lange auf sich warten. Besonders in den Kommentaren unter seinem Social-Media-Beitrag wird deutlich, wie sehr sich Rolands Fans über sein kommendes Album freuen. Ein Nutzer schrieb: "Lieber Roland! Wenn es dann da ist, das Baby, dann tanzen wir darauf mit dir." Einige Fans zogen sogar Parallelen zwischen dem Bild des Marathons und den Besuchen seiner Konzerte: "Man arbeitet darauf hin, dann ist der Tag da." Offenbar ist die Vorfreude auf die neuen Songs und die Tournee schon jetzt enorm.

Mit Hits wie "Santa Maria" oder "Warum hast du nicht nein gesagt" hat Roland Kaiser das Schlager-Genre nachhaltig geprägt. Der Sänger, der auch schwere Zeiten wie gesundheitliche Krisen überstand, genießt es laut eigener Aussage, auf der Bühne zu stehen und die Nähe zu seinen Fans zu spüren. "Es ist ein Geschenk, diese Energie von den Menschen zurückzubekommen", verriet er einmal in einem Interview. Seit Jahren gilt Roland als Mensch mit viel Durchhaltevermögen und Lebensfreude, der noch lange nicht am Ziel seines musikalischen Marathons angekommen ist.

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia

Getty Images Roland Kaiser im August 2024

