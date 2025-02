Samira Yavuz verrät: Sollte Tochter Valea ihre Ehe retten?

Vor knapp zwei Wochen verkündete Samira Yavuz (31) die Trennung von ihrem Ehemann Serkan (31). Im Moment hat die Influencerin vieles zu verarbeiten – ihre Community lässt sie an dem Prozess, den sie im Moment durchmacht, auf Instagram teilhaben. In ihrer Story stellt sie sich einer Frage-Antwort-Runde zu diesem Thema. Dabei möchte ein Fan wissen, ob Töchterchen Valea, die erst vergangenen Mai geboren wurde, ein "Versuch" gewesen sei, die Beziehung zu kitten. Darauf hat Samira eine klare Antwort: "Niemals! Ich halte nichts davon, eine angebrochene Beziehung über die Familienplanung retten zu wollen. Zumal genau diese Zeit ein Paar sehr auf die Probe stellt."

Als ihr zweites gemeinsames Kind geboren wurde, sei zwischen Serkan und Samira alles in bester Ordnung gewesen. "Ich war angekommen. Ich hatte alles, was ich mir je gewünscht hatte. Natürlich hatten wir unsere Meinungsverschiedenheiten, aber ich wusste für mich, das ist mein für immer", erklärt sie und fügt hinzu: "Deswegen gab es in meinen Augen nichts, was gekittet werden müsste." In dem ehemals gemeinsamen Podcast, den die 31-Jährige seit der Trennung alleine führt und seitdem "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" nennt, sprach sie über die Gründe der Trennung. Es sei zu mehreren Vertrauensbrüchen gekommen, unter anderem habe der Ex-Bachelorette-Star seine Ehefrau betrogen.

Jahrelang galten Samira und Serkan als ein Traumpaar – und eines der wenigen, bei denen sich im Reality-TV ernsthafte Gefühle entwickelt hatten. Die beiden TV-Bekanntheiten lernten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennen und verließen die Show als Paar. Nur wenige Monate später erblickte bereits ihre erste Tochter namens Nova das Licht der Welt. 2023 folgte die standesamtliche Hochzeit. Kurz vor ihrer Trennung steckten die beiden mitten in der Planung für ihre große Hochzeitsfeier auf Mallorca.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit Tochter Valea

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2021

Anzeige Anzeige