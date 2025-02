Sarah Engels hat sich damals für ihren Körper geschämt

DSDS, Let's Dance, Dancing on Ice oder Schlag den Star – Sarah Engels (32) war schon in zahlreichen TV-Shows und ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Selbstbewusst vor die Kameras zu treten, ist für die Musikerin heute gang und gäbe – doch das war nicht immer so, wie die zweifache Mutter im Gespräch mit Bunte berichtet. Im Alter von circa elf Jahren fingen bei Sarah die Selbstzweifel an: "Ich war ein bisschen pummeliger und habe mich deshalb oft alleine gefühlt." Sie hat sich so gefühlt, als sei sie nicht genug.

Sarah erinnert sich, dass besonders die Schulzeit für sie herausfordernd war. Im Schulbus hat sie ein Mädchen immer von oben bis unten gescannt. "Ich hatte so Angst", blickt die 32-Jährige zurück. Solche Situationen haben dazu geführt, dass sie sich irgendwann nicht mehr getraut hat, vor ihrer Familie zu singen: "Die mussten sich tatsächlich alle umdrehen." Doch mittlerweile weiß es Sarah besser: Die "DSDS"-Bekanntheit weiß, dass sie sich vor niemandem verstecken braucht. Auf Instagram appelliert sie deshalb an junge Frauen: "Zweifelt nicht an euch selbst. Hört auf die Menschen, die euch lieben, so wie ihr seid, und ignoriert die Menschen, die euch einschüchtern, euch verletzen."

Mittlerweile fühlt sich Sarah in ihrem Körper pudelwohl und nutzt Sport als regelmäßigen Ausgleich. Besonders das Laufen hat es der Sängerin angetan. Im Oktober des vergangenen Jahres absolvierte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian Engels (31) den Kölnmarathon in weniger als fünf Stunden – und das, obwohl sie zuvor am Knie operiert wurde. Dies war nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein persönlicher Triumph. Voller Stolz teilte die Musikerin auf Instagram ihre Freude: "Wir haben es geschafft. Ich bin einfach so unendlich stolz auf uns beide."

