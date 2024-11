Das sind die neuen Promis bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Joko Winterscheidt (45) bekommt ab Frühjahr 2025 wieder Konkurrenz bei Wer stiehlt mir die Show? – und diese steht jetzt offiziell fest, wie ProSieben mitteilt. In der neunten Staffel des Formats treten die Schauspielerin Heike Makatsch (53), Sänger Rea Garvey (51) und Comedian Teddy Teclebrhan gegen das TV-Urgestein an, um ihm seinen Moderatorenposten streitig zu machen. Zusätzlich mischt ein Wildcard-Kandidat aus dem Publikum mit, um Joko die Show vor der Nase wegzuschnappen. "Ein Panel bestehend aus Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey erinnert mich ein bisschen an ein steppendes Pferd", kommentiert Joko die Bekanntgabe seiner Herausforderer.

Während Heike und Rea zum ersten Mal bei dem ungewöhnlichen Quizformat dabei sind, kehrt Teddy zum wiederholten Mal zurück ins Studio, um sein Glück erneut zu versuchen. In acht Quiz-Kategorien, aufgeteilt in drei Gewinnstufen, werden die Herausforderer 2025 darum kämpfen, Joko im Finale gegenüberzutreten. Der Gewinner übernimmt in der darauffolgenden Episode die Moderation und kann die Show nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten. Joko selbst tritt dann als Kandidat an, um seine Sendung zurückzugewinnen.

Dies gelang dem BFF von Klaas Heufer-Umlauf (41) zuletzt nicht. Die letzte Folge der achten Staffel wurde von Sängerin Nina Chuba (26) moderiert. Im finalen Match konnte die Musikerin jedoch ihren Titel verteidigen und besiegte den 45-Jährigen. Joko musste außerdem gegen den Podcaster Tommi Schmitt (35) antreten und Comedian Kurt Krömer (49) sowie Wildcard-Kandidatin Anna. Ob sich der Partner von Lisa Sauer in der neunten Staffel besser schlagen wird, können Zuschauer dann im kommenden Jahr mitverfolgen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rea Garvey, August 2024

Anzeige Anzeige

Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu Nina Chuba bei "Wer stiehlt mir die Show", 2024

Anzeige Anzeige