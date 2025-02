Das sind die Kandidaten der neuen Staffel von "Big Brother"

Am Montag startet die 15. Staffel von Big Brother. Bevor es losgeht, können sich Fans nun einen ersten Eindruck von den Teilnehmern der Realityshow machen. Auf Instagram teilt Joyn einige Fotos der zwölf Containerbewohner. Mit dabei sind in diesem Jahr Andriana aus Offenbach, Marvin aus Berlin, Ulrike aus Dortmund, Florentina aus Wien, Aurelia aus Ulm und Tino aus Rügen. Außerdem gehen Mika aus Gladbeck, Iris aus Berlin, Dino aus Eschweiler, Mariama aus Bielefeld, Nadiem aus Bochum und Stefan aus Innsbruck an den Start.

Unter den Kandidaten sind einige bekannte Gesichter. Mariama war kürzlich bei "My Style Rocks" zu sehen, wo sie sich einen Schlagabtausch mit Mona Buruncuk lieferte. Ihr Kollege Marvin bewies bei Germany Shore, dass er für dramatische Momente sorgen kann. Auch Nadiem dürfte einigen Zuschauern als Influencer ein Begriff sein. Die Fans des Formats sind von den vielen Z-Promis wenig begeistert. "Das sollen 'Normalos' sein? Fast jeder hat mehrere Tausend Follower. Das kann nicht euer Ernst sein", schimpft ein User in den Kommentaren.

Der 24-Stunden-Livestream von "Big Brother" läuft ab Montag, dem 24. Februar, um 23:00 Uhr auf Joyn. Darüber hinaus startet am Dienstag um 19:15 Uhr "Big Brother – Die Show". Die Begleitsendung wird dieses Jahr von Melissa Khalaj (35), Jochen Schropp (46), Jochen Bendel (57) und Elena Gruschka moderiert. "Wir sind alle sehr unterschiedlich und decken somit auch verschiedene Perspektiven ab", freute sich Melissa im Gespräch mit dem Streamingdienst über ihren neuen Job.

Anzeige Anzeige

Instagram / mariamabah.official Mariama, "Big Brother"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Köstlin / Marc Rehbeck Jochen Schropp, Elena Gruschka, Melissa Khalaj und Jochen Bendel

Anzeige Anzeige

Anzeige