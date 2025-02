Meghan hat Prinz William und Kates Verhalten beeinflusst

Herzogin Meghan (43) und ihr Mann Prinz Harry (40) sind für ihre offene Zuneigung füreinander bekannt. Diese demonstrative Art, die in der Öffentlichkeit oft durch Händchenhalten, Umarmungen oder Küsse sichtbar wird, soll laut dem königlichen Fotografen Karwai Tang auch Einfluss auf Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) gehabt haben. In einem Interview mit Us Weekly erklärte Tang, dass Meghan und Harrys öffentliche Zuneigung offenbar eine Lockerheit in der königlichen Familie ausgelöst habe. "Man sieht William und Kate zwar nicht Händchen halten, aber hin und wieder eine Hand auf dem Rücken oder auf dem Knie", beschrieb der Fotograf die subtilen Veränderungen.

Das Paar, das seit dem Rückzug aus den royalen Pflichten in Kalifornien lebt, zeigt sich weiterhin sehr innig in der Öffentlichkeit. Erst kürzlich teilte Meghan auf ihrem Instagram-Account ein Bild von sich und Harry am Valentinstag, das sie beim Küssen zeigt. Begleitet wurde die Aufnahme von einer liebevollen Botschaft: "Mein Liebster, ich werde für immer Burger, Pommes und Fish & Chips mit dir essen. Danke für dich. #lovewins." Auch gemeinsame Auftritte wie bei der Eröffnung der Invictus Games werden oft von emotionalen Gesten begleitet. Der Einfluss scheint nicht unbeachtet geblieben zu sein, da auch William und Kate anlässlich des Valentinstags ein Foto teilten, das den Prinzen bei einem Kuss auf Kates Wange während eines Spaziergangs zeigt – ein für sie durchaus untypisch intimer Moment.

Meghan, die vor ihrer Hochzeit mit Harry durch die Serie Suits bekannt wurde, hat sich mit ihrer offenen, herzlichen Art in die traditionelle königliche Familie eingefügt – oder sie möglicherweise sogar verändert. Allerdings, so berichten Palastinsider, sei ihre "taktile" Natur nicht bei allen Royals gleichermaßen gut angekommen. Besonders William und König Charles III. (76) sollen sich in der Vergangenheit von Meghans direkter Körpersprache gelegentlich unwohl gefühlt haben. Während Meghan und Harry nun ein neues Leben abseits des Palastes führen, scheint zumindest eines sicher: Ihre Art, Liebe zu zeigen, hat bleibenden Eindruck hinterlassen – auch auf diejenigen, die traditionell eher zurückhaltend agierten.

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William von Wales

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games, Februar 2025

