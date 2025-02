Steuerbetrug: Gegen Gérard Depardieu wird ermittelt

Gérard Depardieu (76), einer der bekanntesten Schauspieler Frankreichs, steht derzeit im Mittelpunkt schwerwiegender Vorwürfe. Laut der Nachrichtenagentur AFP ermittelt die französische Justiz gegen den 76-Jährigen wegen Steuerbetrugs und Geldwäsche. Ihm wird vorgeworfen, sich nur zum Schein in Belgien niedergelassen zu haben, um Steuern in seinem Heimatland zu umgehen. Die Ermittlungen laufen bereits seit einem Jahr, und Mitte Oktober fanden Durchsuchungen in Frankreich und Belgien statt. Dabei wurden mehrere Personen verhört – jedoch nicht der Schauspieler selbst, wie die französische Online-Zeitung Médiapart berichtete.

Die Vorwürfe des Steuerbetrugs sind nicht das einzige, was derzeit an dem Star haftet. Gérard, der in über 200 Film- und Serienproduktionen mitgespielt hat, sieht sich zusätzlich Beschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs ausgesetzt. Ein Verfahren, das ursprünglich in einem Fall sexueller Nötigung für Oktober 2023 geplant war, wurde aufgrund gesundheitlicher Gründe von seiner Seite auf den März 2025 vertagt. Auch die Klage der Schauspielerin Charlotte Arnould, die Gérard der Vergewaltigung beschuldigt, beschäftigt weiterhin die Justiz. Zu diesen Vorwürfen hat der Schauspieler bislang jegliches Fehlverhalten abgestritten.

Privat machte Gérard in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen. Seine Steuerflucht aus Frankreich nach Belgien im Jahr 2012 sorgte damals für massive Kritik, war aber gleichzeitig auch eine politische Botschaft gegen die Steuerpolitik seines Heimatlandes. Zudem polarisiert der Schauspieler mit seiner Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin (72), den er 2013 in einer symbolträchtigen Geste persönlich traf, nachdem er die Staatsbürgerschaft Russlands erhalten hatte. Gérard, der vierfache Vater, war jedoch nicht immer nur für Kontroversen bekannt: Seine beeindruckende Karriere, unter anderem als Asterix, begann in den 1970er-Jahren und brachte ihm zahlreiche Preise und weltweite Anerkennung ein.

Getty Images Gérard Depardieu, Schauspieler

