Hat Bollywood-Ikone Kajol etwa fast ihre Schwester getötet?

Tanishaa Mukerji hat eine ganz besondere Beziehung zu ihrer Schwester Kajol (50). Während die zwei sich heute gegenseitig schätzen, lief es früher nicht immer so glatt zwischen ihnen. In einem Interview mit Hauterrfly enthüllte Tanishaa spannende Details aus ihrer gemeinsamen Kindheit. Auf die Frage nach Streitereien mit ihrer Schwester erinnerte sich die Schauspielerin daran, dass ihre Mutter Tanuja um das Leben ihrer jüngeren Tochter bangte: "Kajol und ich haben uns oft gestritten. [...] Meine Mutter hatte immer Angst, dass Kajol mich eines Tages umbringen würde. Als Kind hatte sie ein sehr heftiges Temperament. Meine Mutter war daher sehr verängstigt."

Die 46-Jährige betonte in diesem Kontext, dass ihre berühmte Schwester immerhin nicht nur älter war, sondern auch "körperlich größer" als sie. Trotz der Differenzen unter Geschwistern kann Tanishaa heute auf eine wohlbehütete Kindheit inmitten einer großen Familie zurückblicken – dafür verantwortlich ist vor allem ihre Uroma: "Meine Urgroßmutter hat mich aufgezogen. Meine Mutter ging zur Arbeit. Ihr Bruder und seine zwei Töchter wohnten auch bei uns. Ich bin also mit drei Schwestern aufgewachsen."

Nicht nur mit ihrer Schwester hatte Kajol offensichtlich so einige Reibereien, sondern auch mit ihren Schauspielkollegen. Besonders ihr Co-Star und mittlerweile enger Freund Shah Rukh Khan (59) war anfangs gar nicht angetan von der Darstellerin, sondern eher total genervt. In einem Interview mit ABP News erinnerte sich der Star an ihr allererstes Treffen am Set von "Baazigar" im Jahr 1993. Während die Inderin morgens energiegeladen zu den Dreharbeiten kam, wünschten sich die anderen Mitarbeiter eher ihre Ruhe. Shah Rukh erklärte: "Der Rest von uns war sehr müde und erschöpft und unser Kameramann war verhaftet worden, weil er keine Lizenz hatte. Und das einzige Geräusch überhaupt war Kajol!"

Getty Images Tanishaa Mukerji, ihre Mutter Tanuja und ihre Schwester Kajol, Januar 2013

Getty Images Kajol und Shah Rukh Khan, November 2015

