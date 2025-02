Khloé Kardashian teilt süßes Foto mit ihren Kids und Dream

Khloé Kardashian (40) hat auf ihrem Instagram-Account ein süßes Familienbild geteilt, das ihre Tochter True (6), ihren Sohn Tatum (2) und ihre Nichte Dream (8) beim gemeinsamen Frühstück zeigt. Auf dem Foto tragen True und Dream identische pinke Pyjamas mit Katzenmotiven, während Tatum in einem blauen Shirt zwischen den beiden Mädchen sitzt und diese liebevoll umarmt. Vor ihnen auf dem Tisch stehen eine Schale mit Obst, eine Schüssel Cheerios und ein pink glasierter Donut bereit. Die Reality-TV-Bekanntheit kommentierte den Beitrag mit drei Herzen in Pink und Blau, passend zu den Kids.

Im Gespräch mit People schwärmte Khloé vor wenigen Wochen über die besondere Beziehung der Kinder zueinander: "Sie sind so etwas wie die einzigen Freunde des anderen, was ich großartig finde." Allerdings stellt sie sich die Frage, ob diese enge Bindung auch in der Teenagerzeit bleiben wird. Die Unternehmerin zeigte sich außerdem erstaunt darüber, wie schnell ihre Sprösslinge heranwachsen. "True wird im April schon sieben, und mein Sohn ist zweieinhalb. Es ist verrückt, wie die Zeit vergeht", bemerkte sie.

Anders als Tochter True kam Khloés Sohn Tatum mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Die Geburt des Kleinen überforderte das Mutter-Tochter-Duo aber zunächst. "Es fühlte sich an, als hätte ich ihr [True] einfach einen neuen Bruder vorgestellt, ohne sie darauf vorzubereiten", gab die 40-Jährige in einer neuen Folge von der Reality-TV-Sendung The Kardashians offen zu. Auch sie selbst habe sich am Anfang schwergetan, eine Beziehung aufzubauen: "Mit True war es ein instinktives Gefühl, aber bei Tatum hat es Monate gedauert." Wenige Monate vor der Geburt von Tatum trennte sich Khloé endgültig von Tristan Thompson (33), dem Vater ihrer zwei Kinder. Grund für das Liebes-Aus war die erneute Untreue des Basketballers – er zeugte während der Beziehung ein Kind mit einer anderen Frau.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Dream Kardashian, Tatum Thompson und True Thompson

Anzeige Anzeige

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian, Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige