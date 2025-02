Khloé Kardashian über Bindungsprobleme mit ihrem Sohn Tatum

Khloé Kardashian (40) hat in der aktuellen Folge der Reality-Show The Kardashians offen über die Herausforderungen gesprochen, die sie mit ihrem zweiten Kind erlebt hat. Die Unternehmerin und Mutter von zwei Kindern erzählte, dass sie ihre Tochter True (6) nicht auf die Ankunft ihres kleinen Bruders Tatum (2) vorbereiten konnte. Der Junge wurde durch eine Leihmutter geboren und Khloé verriet: "Es fühlte sich an, als hätte ich ihr einfach einen neuen Bruder vorgestellt, ohne sie darauf vorzubereiten." Diese Erfahrung sei für sie beängstigend gewesen und habe viele Schuldgefühle ausgelöst.

Anders als bei der Geburt ihrer Tochter True sei es Khloé schwergefallen, eine sofortige Verbindung zu ihrem Sohn Tatum zu spüren. "Mit True war es ein instinktives Gefühl, aber bei Tatum hat es Monate gedauert", erklärte sie und gab zu, dass sie sich häufig selbst hinterfragt habe. Während sie in der Anfangszeit mit Unsicherheiten und Schuldgefühlen kämpfte, betonte sie auch, dass das Band zwischen ihr und Tatum mittlerweile stärker geworden sei. Dennoch blieb sie ehrlich und reflektierte: "Ich meine, ich wusste, dass er mein Sohn war und ich liebte ihn und ich kümmerte mich um ihn, aber ich hatte einfach nicht das instinktive Gefühl, das ich mit True sofort hatte."

Khloé zeigt sich häufig offen, wenn es um ihre persönlichen Herausforderungen geht – besonders als Mutter. Seit der Geburt ihrer Tochter True hat sie mehrfach über die Höhen und Tiefen des Mutterseins gesprochen. Mit Tatum, der durch eine Leihmutter zur Welt kam, ist sie einen neuen Weg gegangen, der ihr viel Reflexion abverlangt hat. Unter anderem von ihrer Familie, darunter ihre berühmten Schwestern, erhält Khloé Unterstützung, während sie sich auf ihre Kinder konzentriert – und sie zeigt immer wieder, wie wichtig ihr die Weitergabe von Liebe und Stabilität ist, auch wenn der Weg dorthin manchmal holprig sein kann.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im November 2024

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Oktober 2024

