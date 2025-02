Melody und Nikola fummeln wild bei "Promis unter Palmen"

Es wird heiß bei Promis unter Palmen! In der zweiten Folge der Realityshow können Melody Haase (31) und Nikola Glumac (29) einfach nicht die Finger voneinander lassen. Erst kuscheln sie miteinander, später auf einer Liege geht es dann schon deutlich mehr zur Sache – die beiden knutschen wild herum und gehen auf Tuchfühlung. Vor allem der DSDS-Bekanntheit fällt es schwer, sich zu beherrschen, für sie könnte es gerne noch heißer werden. "Er zieht mich schon richtig an. Aber die Kameras hier überall sind schon ein echter Störfaktor", erklärt Melody im Einzelinterview. Diese scheinen die beiden später aber dann nicht mehr zu stören. Im Pool geht die Fummelei nämlich in die zweite Runde – besonders Nikola bewundert den Körper seiner Kontrahentin ausgiebig und lässt ein paar Mal die Hände über diesen gleiten. Die anderen Promis verfolgen die Szene amüsiert. "Drehen die einen Porno?", fragt sich Chris Manazidis breit grinsend.

Nikola flirtet bei "Promis unter Palmen" aber nicht nur mit Melody, sondern auch mit Kim Virginia Hartung (29). Diese möchte sich allerdings noch nicht so wirklich auf den TV-Casanova festlegen. Doch die Ex-Bachelor-Kandidatin ist sich sicher: Wenn sie Nikola will, bekommt sie ihn. "Egal, wie weit der mit Melody ist. Wenn ich den will, dann kriege ich den, immer", erklärt sie im Plausch mit Chris stolz. Allerdings räumte sie zuvor ein, dass sie Nikola etwas dumm fände und deshalb nicht wisse, ob sie Lust auf ihn habe.

Während der Dreharbeiten zu "Promis unter Palmen" scheint es zwischen Kim und Nikola aber doch gefunkt zu haben. Seit vergangenem Dezember sind die beiden Influencer nämlich fest zusammen und erwarten angeblich auch ihr erstes gemeinsames Kind. Viele zweifeln jedoch an ihrer Beziehung und Kims Schwangerschaft. "Ich weiß nicht, ob ich die News glaube. Ehrlich gesagt, ich glaube, die spielen mit der Presse. [...] Also, ich weiß nicht, ich kann es nicht so ganz glauben", räumte beispielsweise Janina Youssefian (42) gegenüber Promiflash ein, die zusammen mit Nikola und Kim bei "Promis unter Palmen" teilnahm.

Anzeige Anzeige

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing "Promis unter Palmen"-Kandidatin Kim Virginia Hartung

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Januar 2025

Anzeige Anzeige