Chris Pratt und seine Katherine planen ihr neues Traumhaus

Chris Pratt (45) und Katherine Schwarzenegger (34) haben beschlossen, ihr luxuriöses Anwesen in den Pacific Palisades zu verlassen. Nach der Geburt ihres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt planen der Schauspieler und die Autorin, ihr zukünftiges Traumhaus von Grund auf neu zu bauen. Anfang 2023 erwarb das Ehepaar das berühmte Zimmerman House in Los Angeles für 11,8 Millionen Euro. Dieses ikonische Gebäude, entworfen vom Architekten Craig Ellwood im Jahr 1953, war bekannt für seine wunderschöne Mid-Century-Architektur. Doch anstatt das historische Haus zu erhalten, entschieden sie sich, es abzureißen, um Platz für ihr eigenes Traumhaus zu schaffen. Laut Robb Report arbeiten sie dabei mit dem Architekten Ken Ungar zusammen, der für seine modernen Farmhaus-Designs bekannt ist. Geplant sei ein zweistöckiges Anwesen mit Swimmingpool und Poolhaus.

Ob die Entscheidung für den Umzug auch durch ihren neuen Familienzuwachs beeinflusst wurde? Ende Juni verriet ein Insider gegenüber TMZ, dass der Hollywoodstar und seine Liebste ihren dritten gemeinsamen Sohn erwarten. Rund einen Monat später machte das Paar die Schwangerschaft offiziell, indem Chris ein Foto von Katherines Babybauch in den sozialen Medien postete. Vor wenigen Tagen hatte das Warten dann endlich ein Ende: Am 11. November verkündeten sie im Netz stolz die Geburt ihres Sohnes: "Wir freuen uns und sind überglücklich, die Geburt unseres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt bekannt zu geben. Mama und Baby geht es gut und Fords Geschwister sind begeistert von seiner Ankunft. Wir fühlen uns so gesegnet und dankbar."

Die Entscheidung, nach Brentwood zu ziehen, wurde möglicherweise auch von familiären Gründen beeinflusst. Katherines Mutter Maria Shriver (69) wohnt in direkter Nachbarschaft zu ihrem neuen Heim. Das Verhältnis zwischen ihnen könnte offenbar nicht besser sein: "Oh mein Gott. Ich meine, sie ist wie eine lebende Heilige. Das spüre ich. Und sie ist lustig, zugänglich und brillant. Sie ist so involviert in das Leben ihrer Kinder", schwärmte Chris im Mai in der "Today Show" von seiner Schwiegermutter.

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2023

