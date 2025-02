Richter verhängt einstweilige Verfügung gegen Michael Lohan

Michael Lohan (64) wurde am Samstag wegen angeblicher Körperverletzung an seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau Kate Major verhaftet. Gegen den Vater von Lindsay Lohan (38) erwirkte der zuständige Richter nun eine einstweilige Verfügung. In den Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, heißt es, dass der Beschuldigte Kate weder konfrontieren noch sie in irgendeiner Weise bedrohen oder belästigen darf. Zudem darf er sich ihrer Arbeitsstätte nicht nähern – unabhängig davon, ob er bewaffnet ist oder nicht. Kate hatte ausgesagt, dass ihr Mann sie vor einer Klinik überrascht habe, nachdem er sie wenige Tage zuvor von einem Stuhl geschubst hatte.

Michaels Anwalt reagierte auf die Schutzverfügung mit Vorwürfen gegen die Noch-Ehefrau seines Mandanten. Dem Nachrichtenportal erklärte er, dass die 42-Jährige ein Alkoholproblem habe, und wies darauf hin, dass sie bereits mehrfach wegen Alkohol am Steuer festgenommen worden sei. "Als klar wurde, dass Kate das Trinken nicht aufgeben würde, bat Michael sie, aus dem Gästehaus auszuziehen, in dem sie gelebt hatte – und dann folgten diese Anschuldigungen", behauptete der Jurist.

Lindsay, die ihren Vater in der Vergangenheit wiederholt verteidigt hatte, hat sich bislang noch nicht zu den aktuellen Vorwürfen geäußert. Während der Kindheit der "Freaky Friday"-Darstellerin befanden sich ihre Eltern Michael und Dina Lohan (62) in einer turbulenten On-off-Beziehung, die sich nicht immer positiv auf die Rothaarige auswirkte. "Als ich jung war, ist in meiner Familie viel passiert", berichtete sie zu Gast bei Oprah Winfreys (71) "Next Chapter". Die heute 38-Jährige stellte allerdings auch klar: "Ich hasse den schlechten Ruf, den [meine Eltern] haben. Am Ende des Tages sind sie einfach nur Eltern."

Getty Images Kate Major in Southampton, New York

Instagram / michaellohan Lindsay und Michael Lohan